El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno financiará los estudios y diseños de la línea 4 del metro de Bogotá y gestionará recursos para avanzar en otros proyectos de infraestructura y movilidad de la capital, entre ellos el corredor vial Suba-Cota y la renovación de la flota de buses eléctricos del sistema de transporte público.

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El mandatario aseguró que ya impartió instrucciones para que, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), se financien los estudios y diseños de la nueva línea del metro. Sin embargo, no precisó el monto que se destinará a esta fase del proyecto ni estableció un cronograma para su ejecución.

La línea 4 es una de las iniciativas de expansión de la infraestructura de transporte de Bogotá. Su desarrollo requiere avanzar en la estructuración técnica y financiera antes de definir las condiciones para su construcción.

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En su declaración, De La Espriella señaló que su administración buscará los $ 450.000 millones que, según indicó, se necesitan para completar la financiación del corredor Suba-Cota, una conexión vial estratégica para la movilidad entre el noroccidente de Bogotá y los municipios de la Sabana.

A estos anuncios se suma la búsqueda de recursos para cofinanciar la adquisición de nuevos buses eléctricos que requiere el sistema de transporte público de la ciudad.

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A 2026, el proyecto del metro de Bogotá avanza por la troncal de la Avenida Caracas de la mano de la alcaldía mayor, en cabeza de Carlos Fernando Galán. Foto: Colprensa - Cristian Bayona y Empresa Metro de Bogotá

De La Espriella defendió la disposición de su Gobierno para respaldar los proyectos de infraestructura de la capital, pese a las dificultades fiscales que, según afirmó, encontró al asumir la administración nacional.

“Recibimos unas finanzas destruidas, pero tenemos toda la voluntad de ayudarle a Bogotá porque esta ciudad le ha dado mucho a Colombia”, manifestó el mandatario.

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El jefe de Estado agregó que su Gobierno considera necesario retribuir el aporte de la capital al país mediante el respaldo a iniciativas que contribuyan a su desarrollo.

Los anuncios abren la expectativa sobre la participación financiera del Gobierno nacional en proyectos de movilidad de Bogotá.