La emotiva despedida de Harold Santana y Geovanny Lobo, músicos que viajaban con Kbeto Zuleta durante el accidente

El accidente del bus en el que se transportaba el artista Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, ha conmocionado al país durante los últimos días. El hecho, registrado durante la mañana del lunes 26 de octubre, dejó como saldo varios heridos y fallecidos.

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Entre las víctimas mortales se encuentran Harold Santana y Geovanny Lobo, dos músicos que formaban parte de la banda de Kbeto y que perdieron la vida tras el grave accidente del bus que los transportaba.

Tras el hecho, este miércoles 28 de octubre, la Gobernación del Cesar confirmó la despedida de estos dos artistas, en la que se observa a varias personas acompañando el acto fúnebre con el que se les dio el último adiós.

La jornada se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez, espacio que fue dispuesto y decorado para rendir homenaje a estos dos músicos.

Por su parte, la Gobernación del Cesar aseguró que el acto transcurrió en completa tranquilidad y que la despedida estuvo rodeada de lágrimas, abrazos y recuerdos de los allegados de Harold Santana y Geovanny Lobo, quienes se despidieron de ambos en este evento.

“Entre lágrimas, abrazos y recuerdos, colegas, amigos y allegados se reunieron en el auditorio de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez para dar el último adiós a Harold Santana y Geovanny Lobo, integrantes de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, quienes fallecieron el pasado 26 de octubre en un accidente de tránsito”, relató la entidad.

Asimismo, en el mensaje, se resalta que el momento estuvo acompañado de una mezcla entre el dolor de los asistentes y el cariño y la gratitud que sentían por estos dos artistas.

“Su talento, su calidad humana y la huella que dejaron en el folclor vallenato permanecerán vivos en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlos”. Con esta frase, la entidad cerró el mensaje dedicado a Santana y Lobo.

Este acto se da en medio de los múltiples mensajes de apoyo y solidaridad que han recibido los artistas afectados por el accidente. Por su parte, Kbeto Zuleta fue trasladado en las últimas horas a un hospital en Barranquilla.

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Esta decisión fue tomada tras una reunión de la familia del cantante, con el fin de que el artista pueda continuar con su tratamiento especializado, luego de que fuera necesario amputarle una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas. Se espera que en las próximas horas o días se tengan nuevos detalles sobre el estado de salud de los demás afectados.