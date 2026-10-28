Federico Gutiérrez reaccionó a la captura del hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano: “Esos videos están”

En las últimas horas se llevó un megaoperativo en Medellín liderado por el presidente Abelardo De La Espriella. Entre los más de 60 capturados, Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo del exfutbolista Iván René Valenciano.

Federico Gutiérrez dijo en vivo lo que piensa de que Abelardo De La Espriella encare a delincuentes: “Yo le digo al presidente”

Las autoridades también capturaron al hijastro del exfutbolista Valenciano. Se trata Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas.

En El Debate de SEMANA, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reaccionó a la captura del hijo y el hijastro del exfutbolista Valenciano.

“Mire que fuimos a la casa de este tipo alias risas, donde cayó también Valenciano. Esos pelados se dedicaban era a robar y esos videos están, donde ellos están robando. Todas las pruebas están. Hurtos violentos, de los temas que más generan temor en la ciudad”, dijo Gutiérrez en El Debate de SEMANA.

A propósito, el alcalde de Medellín también destacó que bajo su administración se ha avanzado mucho en la lucha contra delitos como el hurto.

“Vamos hacia la tendencia en la reducción en hurto. Hurto de vehículos, motos, personas, establecimientos comerciales, pero todavía hay que seguir dándoles más duro”, destacó.

Vale destacar que, durante la madrugada del martes, luego de la captura del hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, el presidente Abelardo De La Espriella encaró a ambos presuntos delincuentes.

“Este es Risas y este es Valenciano, es que ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas,13 años robando, azotando a la gente, se les acabó la fiesta; bienvenidos a la Patria Milagro, van a saber lo duro que muerde el Tigre”, les dijo el jefe de Estado.

“Este es Risas y este Valenciano, es que ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas": así fue el momento en que el presidente Abelardo De La Espriella increpó al hijo y al hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GctNgA82oO — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

Los dos familiares del exjugador cayeron en medio de la operación Cerco Épico contra varias estructuras criminales, entre estas, la banda La Roja.

Además de alias Risas, señalado como el coordinador de la banda, y Valenciano, fueron detenidas otras cinco personas más.

Fuentes le indicaron a SEMANA que, mientras alias Risas se encargaba de coordinar la banda criminal, Valenciano debía marcar a las víctimas para que los ladrones les arrebataran sus pertenencias al salir de establecimientos comerciales y entidades financieras.

De hecho, de Valenciano se sabe que fue detenido el 27 de junio de 2024 al ser señalado de participar en hurto en un establecimiento comercial del barrio Belén La Mota, en el suroccidente de Medellín.

Además, desde la Policía Metropolitana indicaron que dicha estaba en la capacidad de lograr golpes delincuenciales de hasta 200 millones de pesos mensuales.

En desarrollo.