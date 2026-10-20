“De lo que Colombia se salvó”: Federico Gutiérrez reacciona a investigación de la Fiscalía a Petro por el Pacto de Valledupar

El escándalo más reciente que sacude a Gustavo Petro, el Pacto de Valledupar, ya llegó a la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador abrió una investigación sobre el expresidente tras las acusaciones que lo alcanzan.

Este escandaloso pacto, revelado por SEMANA, consiste, en síntesis, en que, detrás de unos acuerdos de paz, Petro buscaba que algunos exjefes paramilitares declararan en contra del entonces candidato y hoy presidente, Abelardo De La Espriella; el expresidente Álvaro Uribe, y el exvicepresidente fallecido Germán Vargas Lleras.

Por pacto de Valledupar, revelado por SEMANA, Procuraduría abre investigación a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

La Fiscalía compulsó copias para investigar la participación de Gustavo Petro en el escándalo y fue sobre esta noticia que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó con un mensaje corto pero contundente a través de su cuenta oficial de X.

“De lo que Colombia se salvó”, publicó Gutiérrez en su red social oficial.

El gobernante antioqueño fue uno de los competidores más fuertes de Gustavo Petro en la aspiración por la presidencia en 2018, cuando el líder de izquierda logró su victoria en las urnas. Desde la campaña de entonces, Gutiérrez se ha caracterizado por ser uno de los críticos más fuertes del líder del Pacto Histórico.