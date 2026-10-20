Danilo Rojas Betancourth fue elegido como nuevo presidente de la JEP

Este martes, 20 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió al magistrado Danilo Rojas Betancourth como su nuevo presidente.

Durante la sesión, celebrada a primera hora, el magistrado, integrante de la Sección de Apelación, obtuvo 23 votos.

Por su parte, la magistrada Reinere Jaramillo alcanzó 11 votos, mientras que el magistrado Camilo Suárez obtuvo dos.

Rojas Betancourth cuenta con una amplia trayectoria en la Rama Judicial. Fue magistrado del Consejo de Estado, donde ocupó la presidencia en 2015.

El magistrado se posesionará el próximo jueves, 5 de noviembre, y permanecerá en el cargo durante dos años.

Con su nombramiento, reemplazará al magistrado Alejandro Ramelli al frente de la JEP desde 2024.