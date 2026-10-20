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“Sin infraestructura no hay crecimiento sostenido ni desarrollo competitivo”: expresidente Iván Duque

El exmandatario fue el invitado especial al encuentro en el que se habló de desarrollo en Paraguay y América Latina.

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Redacción Semana
20 de octubre de 2026 a las 12:26 p. m.
El expresidente Iván Duque dio las declaraciones en Asunción, Paraguay.
El expresidente Iván Duque dio las declaraciones en Asunción, Paraguay. Foto: X Iván Duque

El expresidente Iván Duque estuvo en la Gran Noche CAPACO 2026 en Asunción, Paraguay, un evento en el que se abordaron los desafíos y retos para el sector de la infraestructura en ese país.

En Colombia, el consumo de arroz por habitante es de 46 kilogramos al año, según Fedearroz. Aun así, hay sobreoferta del producto, lo que tumba el precio por carga que recibe el agricultor.
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En su discurso, Duque destacó la importancia del crecimiento de los países a través de obras. “Sin infraestructura no hay crecimiento sostenido ni desarrollo competitivo”, afirmó el exmandatario.

Según detalló, para que se pueda convertir en un “verdadero motor de desarrollo”, se requiere incentivar políticas de Estado más allá de cada gobierno para que la infraestructura sea un eje transversal de la cadena productiva y un motor de la competitividad.

El expresidente dijo que es importante mantener la disciplina fiscal y una regla que contribuya al equilibrio económico, al progreso social y a un financiamiento inteligente, “con cuentas independientes y bonos de infraestructura”.

El exmandatario también mencionó la importancia de las alianzas público-privadas que cuenten con estabilidad jurídica, reglas claras, una distribución adecuada de los riesgos y compromisos de construcción y mantenimiento, así como mecanismos ágiles de resolución de conflictos y pagos oportunos a los contratistas. Además, destacó la necesidad de impulsar una infraestructura social que llegue a hospitales, colegios y otros servicios esenciales.

“Las alianzas público-privadas, con reglas claras y visión de largo plazo, son fundamentales para cerrar brechas, conectar territorios, generar empleo y convertir la infraestructura en oportunidades reales de progreso y bienestar”, destacó Duque.