Iván Duque reaccionó tras el anuncio de la demanda penal a Gustavo Petro por parte del exdirector de la Policía

Las recientes revelaciones sobre supuestas labores irregulares de inteligencia en el país desencadenaron un fuerte remezón político y reacciones al más alto nivel institucional.

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Luego de que el exdirector de la Policía Nacional, general en retiro Jorge Luis Vargas Valencia, confirmara el inicio de acciones penales contra los responsables de presuntos rastreos a sus finanzas e intimidad, el expresidente de la República Iván Duque emitió un mensaje de respaldo hacia quien fuera el comandante de la institución armada durante su mandato.

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El exjefe de Estado rechazó categóricamente los supuestos abusos cometidos mediante el uso de los aparatos de seguridad e inteligencia estatal, enmarcando el caso dentro de una persecución contra un oficial de amplia trayectoria.

“Es un héroe de Colombia, un hombre que ha dedicado su vida al servicio de la patria, a la defensa de nuestras instituciones y a la lucha contra el crimen organizado. Mi solidaridad, respaldo y reconocimiento frente a las infamias y los ataques que buscan mancillar su honra y desconocer una trayectoria de servicio ejemplar”, manifestó el expresidente al pronunciarse públicamente sobre la controversia, añadiendo que el país guarda una deuda de gratitud con quienes se han dedicado a la seguridad nacional.

. @ElGeneralVargas es un héroe de Colombia, un hombre que ha dedicado su vida al servicio de la Patria, a la defensa de nuestras instituciones y a la lucha contra el crimen organizado. Mi solidaridad, respaldo y reconocimiento frente a las infamias y los ataques que buscan mancillar su honra y desconocer una trayectoria de servicio ejemplar. Colombia le debe gratitud y respeto a quienes han entregado su vida por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 15, 2026

Alcance de las denuncias jurídicas presentadas por Vargas

La postura del exmandatario se produce en respuesta directa al comunicado oficial expedido por Vargas Valencia este 15 de octubre. En dicho documento, el general en retiro expuso con detalle los hallazgos periodísticos que darían cuenta del desvío de capacidades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para ejecutar perfilamientos injustificados.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA https://t.co/9E86JwFiya — Jorge Luis Vargas (@ElGeneralVargas) October 15, 2026

“Dichos actos habrían consistido en seguimientos, perfilamientos, obtención de información financiera sobre mí, entre otros, a través del uso ilícito de los recursos del Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)”, puntualizó inicialmente Vargas.

El alto oficial en retiro también recordó declaraciones previas de Gustavo Petro en medios de comunicación para sostener la tesis de una animadversión premeditada en su contra, concluyendo que junto a su equipo de abogados buscará la judicialización de los implicados bajo los cargos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente y concierto para delinquir.