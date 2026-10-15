Eva Ferrer declara a esta hora en la Procuraduría, tras su escandalosa denuncia en SEMANA. Tiene que hablar de Verónica Alcocer

SEMANA conoció que en la tarde de este jueves, 15 de octubre, en una audiencia virtual, la exconsejera Eva Ferrer amplió su declaración ante la Procuraduría General, frente a hechos que vinculan a Verónica Alcocer, ex primera dama.

Ferrer señaló en una entrevista exclusiva con SEMANA que Verónica Alcocer era la “jefa de la banda” dedicada al tráfico de droga a Venezuela.

Según la exconsejera, Alcocer viajó varias veces a Venezuela en aviones de la Presidencia para transportar los cargamentos de droga al régimen de Nicolás Maduro.

De regreso, traía dólares en efectivo. Este dinero habría sido utilizado para la financiación de campañas políticas.

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