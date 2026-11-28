Cada vez hay más evidencia sobre la llave Agmeth Escaf-Mario Fernández Alcocer, salpicados en las revelaciones de Eva Ferrer a SEMANA. A través de líderes políticos de Sucre, la estructura política del primo de la ex primera dama Verónica Alcocer está a disposición del senador del Pacto Histórico. De los 48.115 votos que obtuvo en la consulta de octubre de 2025, cerca del 20 por ciento de ellos, más de 12.000 votos, los recibió en el departamento, que fue crucial para lograr un buen puesto en la lista cerrada.

Fotos del ‘amigo secreto’ de Verónica Alcocer con Escaf, Mario Fernández y Carolina Plata, señalados de corrupción por Eva Ferrer

Según las mismas fuentes, esa casa no habría acompañado al petrismo en las elecciones de marzo de 2026, pues su respaldo habría estado exclusivamente al servicio del proyecto de Escaf. La amistad entre los integrantes del círculo de Alcocer es cada vez más innegable.