Eva Ferrer asistirá a la nueva diligencia programada por la Fiscalía. El escándalo pasa a la justicia

La Fiscalía general de la nación citó a la exasesora catalana Eva Ferrer. Lo hizo en el marco de una investigación que adelanta por la revelación que hizo SEMANA de unos audios en los que la antigua amiga de Verónica Alcocer hace una serie de afirmaciones sobre el manejo de recursos; presuntas influencias en entidades del Estado, contratos, nombramientos y testaferros, y el papel que habría desempeñado el entorno de la entonces primera dama durante la campaña presidencial y los primeros años del Gobierno.

La citación judicial está programada para el miércoles 21 de octubre y la defensa de la catalana asegura que asistirán virtualmente.

Fue en esas grabaciones en las que Ferrer habla de Verónica Alcocer como la jefa de una banda criminal, afirmación que luego reiteró en entrevista con SEMANA para la edición del 10 de octubre de la revista.

Ferrer cuenta en esos audios detalles muy puntuales de la financiación de la campaña presidencial y de la forma como operó el gobierno de Gustavo Petro, en el cual un grupo de catalanes tuvo una alta influencia.

“A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (unos 7.100 millones de pesos a precio de hoy), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, dice en las grabaciones. En su reclamo, Ferrer Galcerán asegura: “Y el dinero les gusta pa’ ellos”.

Ferrer también habló en esa oportunidad de la vida de gastos desenfrenados que tenía la entonces primera dama en Europa. “El modo de vivir de la señora. (...) El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, dice. “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le haga la ola”, agrega.

Sobre los negocios que podrían estar sacando los catalanes cercanos a ella, dice: “No hay dinero que pague aguantar a Verónica. ¿Esta señora? ¿Aguantar a esa señora? Dios. No hay dinero que aguante a esa señora. Yo le digo, ojalá… Yo siempre le he dicho a Manel: ojalá estén saliendo mil negocios y ganéis mucha pasta, porque te lo mereces todo. La tía es un uff... Un ratito, estupendo, pero…”.

Ferrer dio una entrevista exclusiva a Vicky Dávila en la que se ratifica en muchos de esos asuntos. Allí describió a la ex primera dama como la “poli mala”.

2307 Foto: semana

“Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva. Todo tiene que funcionar según sus intereses”, agregó.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial

En su relato, cuenta que la publicación que hizo SEMANA de esos audios, que no fueron entregados por ella, generó un estruendo y una enorme animadversión hacia ella.

Ferrer reiteró que sentía que quien fue su amiga sí operaba como la líder de una estructura que no tenía buenos propósitos.

“Al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses. Vine a Colombia con la idea de trabajar; ella pacta conmigo que vamos a trabajar temas de mujeres. Al final, veo que está rodeada de gente que tenía intereses económicos, y entre ellos estaba ella. Cuando hablo en esos audios, ellos no creen que yo no filtro esos audios. No filtro esos audios”, señaló.