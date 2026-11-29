Este domingo, 29 de noviembre, se realizó la demolición del edificio Invico, en Pereira, mediante una implosión controlada a las 11:00 a.m.

La estructura, ubicada en la calle 14 con avenida Circunvalar, sufrió graves afectaciones durante el sismo del pasado 10 de agosto. Sus daños estructurales llevaron a las autoridades a determinar que era necesaria su demolición para reducir los riesgos en la zona.

Invico tenía 15 pisos y durante más de cinco décadas hizo parte del paisaje urbano de Pereira. Fue construido entre 1971 y 1973 y funcionó como espacio comercial y residencial. Uno de los hechos destacados tras el terremoto fue que todos sus habitantes lograron evacuar con vida.

El procedimiento estuvo a cargo de la empresa especializada Atila Demoliciones y contempla el uso de aproximadamente 180 kilos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos. La activación se realizó de manera remota desde una estación ubicada a unos 200 metros de la edificación.

El mensaje del gerente del Fondo Milagro

El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, destacó a la institucionalidad de Pereira y aseguró que ha sido clave para la planeación de la implosión de la estructura.

Henao aseguró que están comprometidos con las familias damnificadas para que puedan recuperar sus hogares con prontitud.

“Estamos comprometidos para que las familias puedan recuperar sus hogares lo más pronto posible. El Fondo Milagro está abriendo los espacios para la reconstrucción de Pereira”, manifestó.

Recientemente, el Fondo Milagro se comprometió a que antes del 31 de diciembre se publicarán las primeras 280 viviendas en Pereira, dando inicio a un cronograma de entregas trimestrales con seguimiento abierto para las familias.

También aclararon que no exigirán a las familias damnificadas entregar sus lotes como requisito para recibir ayuda, como algunos lo estaban sugiriendo.

Adicionalmente, para acelerar el retorno de las familias a un hogar seguro, el Fondo Milagro pondrá en marcha una feria o vitrina inmobiliaria que permitirá a los damnificados elegir libremente dónde vivir, fomentando la competencia entre proyectos para lograr mejores precios, acabados de calidad y menores tiempos de entrega.