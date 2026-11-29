Con motivo de la demolición del edificio Invico, en Pereira, que se llevará a cabo este domingo, 29 de noviembre, mediante una operación controlada, se anunciaron varios cierres viales en la zona.

De acuerdo con las autoridades de tránsito de la capital risaraldense, entre los corredores afectados están la avenida Circunvalar, entre calles 12 y 16; la calle 14, entre carrera 12 y avenida Belalcázar; y la carrera 15, entre calles 12 y 16.

Las autoridades recomendaron evitar el sector, respetar los perímetros establecidos y seguir las instrucciones de los organismos de seguridad. También pidieron abstenerse de utilizar drones cerca de la zona de intervención.

Fondo Milagro dio fechas para entregar las primeras 280 viviendas en Pereira y nuevas acciones para la recuperación del terremoto

Después de la implosión comenzarán las inspecciones, la estabilización de los elementos que queden en riesgo y el retiro de escombros. Esta última etapa podría extenderse entre 45 y 55 días.

Graves afectaciones por el terremoto

La estructura, ubicada en la calle 14 con avenida Circunvalar, sufrió graves afectaciones durante el sismo del pasado 10 de agosto. Sus daños estructurales llevaron a las autoridades a determinar que era necesaria su demolición para reducir los riesgos en la zona.

Icónico edificio Invico en Pereira, afectado por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Redes sociales

Invico tenía 15 pisos y durante más de cinco décadas hizo parte del paisaje urbano de Pereira. Fue construido entre 1971 y 1973 y funcionó como espacio comercial y residencial. Uno de los hechos destacados tras el terremoto fue que todos sus habitantes lograron evacuar con vida.

El procedimiento estará a cargo de la empresa especializada Atila Demoliciones y contempla el uso de aproximadamente 180 kilos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos. La activación se realizará de manera remota desde una estación ubicada a unos 200 metros de la edificación.

Alcalde de Pereira revela el real impacto que el terremoto provocó en su ciudad: “Una fecha que partió la historia”

Aunque la caída de los 15 pisos tardaría entre tres y cinco segundos, la preparación requiere un despliegue mucho mayor. Cerca de 600 personas participarán en el operativo, que contará con más de 21 equipos de trabajo y un perímetro de seguridad superior a 1,5 kilómetros.

Las autoridades también establecieron diferentes anillos de protección y medidas para monitorear las vibraciones y reducir la dispersión de polvo y fragmentos. El área de intervención y control comprenderá aproximadamente 4,4 hectáreas.

Fondo Milagro dio fechas para entregar las primeras 280 viviendas en Pereira y nuevas acciones para la recuperación del terremoto

Recientemente, el Fondo Milagro se comprometió a que antes del 31 de diciembre se publicarán las primeras 280 viviendas en Pereira, dando inicio a un cronograma de entregas trimestrales con seguimiento abierto para las familias.

También aclararon que no exigirán a las familias damnificadas entregar sus lotes como requisito para recibir ayuda, como algunos lo estaban sugiriendo.

Adicionalmente, para acelerar el retorno de las familias a un hogar seguro, el Fondo Milagro pondrá en marcha una feria o vitrina inmobiliaria que permitirá a los damnificados elegir libremente dónde vivir, fomentando la competencia entre proyectos para lograr mejores precios, acabados de calidad y menores tiempos de entrega.