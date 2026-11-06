¿Empatía o descaro? Polémica por prueba de alcoholemia practicada a mujer accidentada en Pereira

Un procedimiento de tránsito terminó convertido en una discusión en redes sociales sobre empatía, autoridad y seguridad vial en Pereira.

Unos agentes fueron cuestionados después de que se difundiera un video en el que una mujer, aparentemente involucrada en un accidente y con golpes visibles, reclamaba porque los funcionarios insistían en practicarle una prueba de alcoholemia.

Pruebas de alcoholemia: en qué casos le pueden solicitar el examen en su trabajo

La controversia se desató por el momento en que se desarrolló el procedimiento. Mientras algunos usuarios consideraron que los agentes debieron priorizar la atención médica de la ciudadana, otros defendieron la actuación de las autoridades y señalaron que conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo para todos los actores viales.

En la grabación, la mujer expresa su inconformidad con la manera en que se estaba realizando el examen. “Me dicen que no pase la prueba de alcoholemia, según ellos porque no sé respirar”, manifestó.

Polémica en Pereira por procedimiento de agentes de tránsito. La mujer, en aparente estado de embriaguez, señala que la multaron en vez de ayudarla Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Polémica en Pereira por procedimiento de agentes de tránsito. La mujer, en aparente estado de embriaguez, señala que la multaron en vez de ayudarla Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

La ciudadana también aseguró que su respiración y su estado nervioso estaban alterados por el trato que recibía de las personas presentes. Según su versión, esa situación le dificultaba cumplir con las indicaciones necesarias para realizar correctamente la prueba.

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando los agentes le explicaron las posibles consecuencias de obtener un resultado positivo en el examen. Durante el procedimiento le mencionaron sanciones económicas que podían alcanzar los 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes, de acuerdo con la información suministrada sobre la grabación.

Polémica en Pereira por procedimiento de agentes de tránsito. La mujer, en aparente estado de embriaguez, señala que la multaron en vez de ayudarla Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / API

Al parecer, las condiciones de la mujer y las dificultades para realizar el examen impidieron obtener un resultado concluyente. Esto alimentó los cuestionamientos sobre la manera en que se desarrolló la intervención y sobre si la atención a la persona accidentada debió tener prioridad.

Las redes sociales terminaron divididas. Por un lado, varios usuarios criticaron a los agentes y señalaron que la mujer presentaba golpes y un estado de shock nervioso, por lo que consideraron que primero debían verificar su condición de salud.

Sin embargo, otros defendieron el procedimiento y cuestionaron que se utilizara la palabra empatía para justificar una posible infracción. Algunos comentarios señalaron que una persona que conduce bajo los efectos del alcohol puede provocar accidentes y poner en peligro la vida de terceros.

Por ahora, el video ha puesto bajo discusión la actuación de los agentes de tránsito en Pereira. No obstante, con la información disponible no se ha confirmado que la mujer estuviera bajo los efectos del alcohol ni que la prueba hubiera arrojado un resultado positivo. Tampoco se conoce una explicación oficial de la autoridad de movilidad sobre el procedimiento.