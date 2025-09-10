Suscribirse

Economía

Pruebas de alcoholemia: en qué casos le pueden solicitar el examen en su trabajo

Por medio de los controles se busca garantizar la seguridad de los trabajadores.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 9:36 p. m.
Prueba de Alcoholemia
Prueba de Alcoholemia | Foto: Getty Images

Los empleados del país deben cumplir una serie de condiciones para garantizar el correcto desarrollo de las funciones laborales. Uno de los principales requerimientos es llegar al lugar de sus funciones en el estado óptimo.

Una de las principales tácticas utilizadas por las empresas es realizar exámenes para el control de alcoholemia o de sustancias psicoactivas. Hay que destacar que las leyes del país determinan bajo qué condiciones se pueden realizar los mismos.

“La realización de las pruebas de detección de alcohol en aire expirado (alcoholimetría), sustancias psicoactivas (cannabis, benzodiacepinas, opioides, entre otras) y alcohol en sangre (alcoholemia), estará dirigida a acciones de prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral”, destaca la resolución 1843 de 2025.

Hay que aclarar que este tipo de exámenes son completamente diferentes a los realizados por las autoridades de tránsito, las cuales están facultadas por las normas del país en sus tareas de garantizar la seguridad vial.

Estas son las consecuencias por no acceder a realizarse la prueba de alcoholemia.
Estas son las consecuencias por no acceder a realizarse la prueba de alcoholemia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Junto a esto, las empresas deben informar a los trabajadores sobre el tipo de examen que se les va a realizar y el objeto del mismo. Además, el método mediante el cual se realiza debe cumplir las condiciones de salud y seguridad dictaminadas por el Ministerio de Trabajo.

“La toma de las pruebas de alcoholimetría y sustancias psicoactivas debe ser realizada por personal médico con Licencia de Salud Ocupacional vigente; se debe contar con un sistema de aseguramiento de la calidad que incluye aspectos relacionados con la calibración del equipo y capacitación de los profesionales responsables de la toma, custodia y reserva de los resultados”, destaca la cartera de trabajo.

¿Qué profesiones pueden ser objeto de la realización de exámenes?

  • Pilotos de naves y aeronaves
  • Alumnos de pilotaje
  • Instructores de vuelo
  • Maquinistas y operarios
  • Médicos
  • Odontólogos
  • Quienes manipulan o tienen bajo su cuidado material o sustancias combustibles o inflamables; explosivos, sustancias tóxicas, venenosas, corrosivas o radiactivas; quienes portan o transportan armas
  • Operadores y controladores aéreos y, en general, personal técnico de mantenimiento y apoyo de aeronaves en tierra y en vuelo
Es obligatorio practicarse la prueba de alcoholemia cuando el agente lo pide.
El empleado debe ser informado de la toma de la prueba. | Foto: Getty Images

En caso de que un trabajador cuente con un resultado positivo, las medidas dependerán del contrato firmado con la empresa. En algunos casos, se puede solicitar una contramuestra para garantizar el correcto desarrollo de la prueba.

Si en el acuerdo laboral queda especificado por escrito que presentar un resultado positivo de alcoholemia puede dar lugar a la terminación del contrato, se deberá contar con todas las bases técnicas y científicas para dar por finalizado el mismo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué atentaron contra Charlie Kirk? Estas eran sus banderas políticas

2. En vivo - Muere Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump en un atentado en Utah

3. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

4. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

5. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Empleadopruebasalcoholemia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.