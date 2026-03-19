De ‘La casa de los famosos’ a las calles: reconocido actor fue visto rebuscándose la vida como conductor de Uber

El actor y cantante puertorriqueño Jay Alexander Torres Cuevas, reconocido por su interpretación de Yoni Trejos en la exitosa producción La reina del flow y ex participante de ‘La casa de los famosos’, se convirtió en tendencia recientemente tras la difusión de un video donde se le observa desempeñándose como conductor de una plataforma de transporte.

Lejos de evadir la situación, el artista utilizó sus canales oficiales para enviar un mensaje sobre la realidad financiera en la industria del entretenimiento y la dignidad de cualquier oficio.

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La conversación en redes sociales se activó a partir de un clip titulado “Te subes al Uber y el conductor es un actor de La reina del flow”. La grabación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, generó un debate entre los usuarios que cuestionaban la estabilidad económica de los actores de televisión y aquellos que lanzaron críticas o burlas hacia el intérprete.

Ante la repercusión del contenido, Torres publicó una respuesta en su cuenta de Instagram que ya supera los 42,000 “me gusta”. En el video, el boricua no solo confirmó que se trataba de él, sino que aprovechó para confrontar los estigmas que rodean el éxito profesional y las fuentes de ingresos alternativas.

Uno de los puntos centrales en la declaración de Jay Torres fue la diferenciación entre el reconocimiento público y la solvencia económica inmediata, especialmente para quienes no cuentan con el respaldo de grandes sellos discográficos. Según explicó el actor, su decisión de diversificar sus ingresos responde a la necesidad de financiar su carrera musical de manera autónoma.

“Quiero aclarar que sí nos pagan, sí nos va bien y de un tiempo para acá puedo decir que vivo de la música. Pero uno tiene que meterle al marketing, estrategia, campaña y videos musicales. Todo eso sale de mi bolsillo”, afirmó Torres en su intervención.

El artista enfatizó que, en su faceta como cantante independiente, los costos de producción y posicionamiento son elevados, lo que convierte a cualquier ingreso adicional en una herramienta estratégica para continuar con sus proyectos artísticos sin comprometer su integridad profesional.

Torres, quien también ganó visibilidad en el mercado colombiano tras su paso por el reality ‘La casa de los famosos Colombia 3’ en 2026, recordó que su camino en el entretenimiento no ha estado exento de labores alejadas de los focos. En un ejercicio de honestidad, enumeró los diferentes oficios que ha desempeñado desde que inició su carrera en 2018, desde cuidador de adultos mayores, pasando por mesero y ahora conductor de uber.

“Yo no me siento mal por comentarios como estos… Trabajo es trabajo”, sentenció el actor, rechazando la idea de que realizar labores operativas sea un signo de fracaso. Asimismo, mencionó que, aunque ha tenido ofertas para tomar “caminos rápidos” dentro de la industria, ha preferido mantener un proceso orgánico y transparente.

Las reacciones de sus seguidores en redes sociales

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La respuesta de Jay Torres ha sido mayoritariamente aplaudida por sus seguidores. Muchos internautas señalaron que la transparencia del actor ayuda a humanizar a las figuras públicas y a validar que el trabajo en plataformas digitales es una alternativa digna para cualquier profesional.

Actualmente, Jay Torres continúa enfocado en su crecimiento dentro de la industria musical urbana y en su faceta actoral, manteniendo una presencia activa en el mercado colombiano, país que ha sido fundamental en la internacionalización de su imagen tras participar en una de las sagas televisivas más vistas de la región.