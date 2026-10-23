Capturan a mujer por acceso carnal violento agravado, tortura y violencia contra niña de 10 años

Una mujer de 27 años fue capturada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por su presunta responsabilidad en varios delitos que involucran a una niña de 10 años de su propia familia.

Hombre que secuestró y abusó de una menor en Medellín recibió condena: Federico Gutiérrez se pronunció

De acuerdo con la Policía Nacional, la mujer era requerida por los presuntos delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años agravado, tortura y violencia intrafamiliar. La captura se produjo mediante una orden judicial, en un procedimiento coordinado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación.

El caso comenzó a ser investigado después de que las autoridades conocieran la situación de la menor y detectaran señales de maltrato. Según la información entregada por la Policía, también se indagan posibles hechos de tortura contra la niña.

Coronel de la Policía de Risaralda, Jaime Higgins, detallando captura de mujer señalada de acceso carnal violento contra menor Foto: Cuenta de X Policía Nacional de Colombia / API / Montaje SEMANA

Las señales que encendieron las alertas

El coronel Jaime Higgins explicó que la investigación se originó tras conocerse el caso de la niña de 10 años, familiar de la mujer capturada, quien presentaba señales de maltrato.

A partir de esa información, el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Policía Risaralda adelantó un trabajo coordinado con el CTI y la Fiscalía para materializar la captura de la mujer.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias específicas en las que se habrían presentado los hechos ni sobre el tiempo durante el cual presuntamente ocurrieron. Por ahora, la información oficial se concentra en la captura y en los delitos por los que era requerida.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales

Tras el procedimiento en Santa Rosa de Cabal, el caso quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán avanzar en el proceso para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El coronel Higgins reiteró el llamado de la institución a proteger a los menores de edad. “No hay espacio para la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló.

Mientras continúa el proceso judicial, las acusaciones contra la mujer deberán ser establecidas por las autoridades competentes. La investigación busca esclarecer los presuntos hechos de maltrato y tortura contra la niña, así como las demás conductas por las que se ordenó la captura.