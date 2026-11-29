Este domingo, el expresidente Iván Duque destacó el triunfo de la derecha en España en las elecciones generales, lo que le permitirá gobernar al PP en alianza con Vox.

El PP y Vox arrasan en las elecciones en España: Pedro Sánchez fue derrotado por mayoría absoluta

“El triunfo de Alberto Núñez Feijóo es una muy buena noticia para Colombia”, le dijo Duque a SEMANA. “Se va a consolidar una diplomacia de la centroderecha con el presidente Abelardo De La Espriella”, sostuvo Duque.

El exmandatario recordó que, siendo presidente, lo visitó en Galicia en 2021, cuando Núñez Feijóo estaba al frente de esa comunidad en este país. “En ese momento le dije que sería presidente de España”, contó Duque.

En Colombia, Duque recibió posteriormente a una delegación de empresarios de Galicia interesados en invertir en el país.