El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, destacó este domingo, 29 de noviembre, la implosión con éxito del edificio Invico, en Pereira, una edificación que fue afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Con la implosión del edificio Invico, dejamos atrás una tragedia y seguimos abriéndole paso a la reconstrucción”, afirmó Beltrán en un mensaje en su cuenta de X.

“El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, junto al Fondo Milagro, la empresa privada y los gremios, reafirma su compromiso con las familias que perdieron sus viviendas. Trabajamos para que el sueño de volver a tener un hogar se haga realidad, como lo hemos venido cumpliendo en cada una de las zonas afectadas”, agregó el funcionario.

Invico tenía 15 pisos y durante más de cinco décadas hizo parte del paisaje urbano de Pereira. Fue construido entre 1971 y 1973, y funcionó como espacio comercial y residencial.

Uno de los hechos destacados tras el terremoto fue que todos sus habitantes lograron evacuar con vida.

El procedimiento de implosión estuvo a cargo de la empresa especializada Atila Demoliciones y contempló el uso de aproximadamente 180 kilos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos.