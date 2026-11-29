El expresidente Álvaro Uribe Vélez votó este domingo, 29 de noviembre, por el sí a la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en Antioquia.

Tras depositar su voto en el colegio de la vereda El Tablazo, en Rionegro, destacó que la iniciativa favorecería el desarrollo e integración del Oriente antioqueño.

“Voté sí por el Área Metropolitana. Esta región del Valle de San Nicolás tiene excelentes condiciones para garantizar calidad de vida a todas las personas. Viejos, jóvenes y niños, a las personas de todos los ingresos, desde los más pobres hasta los más ricos”, dijo, y reconoció que se necesita planeación para que dicho proyecto funcione.

Área Metropolitana por la calidad de vida para todos en el Valle de San Nicolás. https://t.co/u0X2hnAIS7 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 29, 2026

A la consulta están convocados 383.952 ciudadanos de Rionegro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer. La propuesta permitiría a estos municipios planear de manera conjunta el transporte, el crecimiento urbano y la protección de los recursos naturales.

Para que se cree el área metropolitana, el sí debe ganar en Rionegro, que sería el municipio núcleo, y en al menos otro municipio vecino. En cada municipio que se integre debe votar como mínimo el 5 % de su censo electoral.