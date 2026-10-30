Abelardo De La Espriella anunció tres pasos clave para llevar agua a Santa Marta, junto al ministro de Vivienda

En el foro Santa Marta, el Milagro del Agua, celebrado en la Universidad Sergio Arboleda este viernes, 30 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella, junto al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, presentó la hoja de ruta oficial para resolver el desabastecimiento de agua potable en la capital del Magdalena y la región Caribe.

Ministro de Vivienda dejó contundente mensaje a los que usan subsidios como negocio; los tiene en la mira

La estrategia contempla una asignación presupuestal de la Nación por cerca de $786.000 millones de pesos, orientados a la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la rehabilitación de pozos y la gestión integral de redes, al tiempo que el Distrito avanza en el proyecto de la planta de El Curval.

“No hay plata y reconstrucción vale 54 billones; $19 billones son para vivienda”, ministro Jaime Andrés Beltrán

Durante la jornada, el mandatario nacional y el ministro de Vivienda respaldaron las denuncias puestas a consideración de los organismos de control por presuntas irregularidades en el manejo del recurso hídrico y la comercialización fraudulenta mediante carrotanques.

Informes de veedurías ciudadanas y usuarios advierten sobre desvíos deliberados de la red para vender agua a los hogares con tarifas de hasta $200.000 por viaje.

“Hay gente que no quiere que Santa Marta tenga agua porque vive del negocio de los carrotanques y vamos a llegar hasta el fondo de la situación, yo no vine a taparle nada a nadie”, enfatizó el presidente De La Espriella al exigir investigaciones penales y administrativas.

Reorientación de fondos, análisis de costos y plan por fases

La estrategia nacional descartó la construcción de una planta desalinizadora y decidió reorientar sus caudales financieros a la recuperación del agua dulce que se desperdicia en la ciudad, donde actualmente se pierde más del 60 % de la oferta antes de llegar a las acometidas.

La decisión obedeció a variables económicas y ambientales: tratar agua dulce cuesta cerca de $300 por metro cúbico frente a los $3.100 que exige la desalinizadora, aunado al impacto del vertimiento de salmuera y a que la planta proyectada solo aportaría 600 litros por segundo ante una demanda urbana que supera los 2.000 litros por segundo.

“Agua en Santa Marta sí hay, la crisis más profunda es la pérdida (...) pero la plata no se va a ir de Santa Marta, ya tenemos una inversión previa y tenemos cronograma”, aseguró el ministro Jaime Andrés Beltrán.

El esquema gubernamental se estructuró en tres fases secuenciales: