Hace algunos días, el Gobierno Nacional radicó la ley de rescate económico, una iniciativa que busca obtener recursos para aliviar las finanzas del Estado, reducir las presiones sobre el presupuesto nacional y atender el déficit fiscal que dejó el Gobierno Petro y que está afectando fuertemente la estabilidad financiera del Estado.

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Durante las últimas horas, se han conocido más opiniones respecto de la medida, pues algunos aseguran que es impopular por el incremento de impuestos que afectaría a una gran parte de los ciudadanos.

Bogotá. Julio 02 de 2025. El expresidente de Colombia, Iván Duque, presentó su más reciente libro, Fuerza y verdad: conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo, en un conversatorio que se realizó en la Fundación Innovación para el Desarrollo. Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

El expresidente Iván Duque se pronunció en la tarde de este viernes sobre la ley de rescate económico y aseguró que, aunque la iniciativa puede ser impopular, es necesaria ante el complejo panorama fiscal que atraviesa el país, el cual atribuyó a las decisiones del Gobierno Petro.

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“Gobernar es hacer lo correcto, aunque sea impopular. Colombia requiere un pacto fiscal con la contribución de todos, ante la destrucción de las finanzas públicas que dejó el populismo cósmico. Corregir las fallas estructurales del sistema tributario, al mismo tiempo que se reduce el gasto, es lo responsable”, precisó.

Al expresidente Duque. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además, aseguró que no es un momento para oportunismos ni para la demagogia y que el país merece un debate sensato y constructivo en el Congreso, “y no pirómanos llamando de nuevo a la destrucción con fines electoreros”.

“Si no se ordena el sistema tributario de Colombia, la crisis que se puede desatar es de proporciones caóticas. Colombia necesita tanto ajuste fiscal como aumentar los ingresos para invertir en desarrollo, crecimiento y cerrar las brechas sociales”, dijo el exmandatario.

Expresidente Iván Duque. Foto: Paula López

Otras voces también han respaldado la iniciativa en medio del panorama actual. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, aseguró que este es un “paso necesario para enfrentar la crisis de las finanzas públicas. Propone recortar $40 billones en gasto público y aumentar el recaudo. Un ajuste necesario para recuperar la sostenibilidad fiscal”, precisó.