Duque insiste en reformas tributarias impopulares para sanear las finanzas públicas

El expresidente Iván Duque planteó la necesidad de impulsar nuevas reformas tributarias en Colombia que permitan ampliar la base de contribuyentes, revisar las exenciones del IVA y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Al participar en el Gran Foro Colombia 2026 de BTG Pactual, aseguró que reducir el gasto del Gobierno no será suficiente para resolver los problemas fiscales del país y pidió tomar decisiones que, aunque resulten impopulares, permitan aumentar el recaudo.

“Si no ampliamos la base tributaria, no es posible. Usted puede recortar todo lo que quiera y puede tratar de que la inversión le compense el ahorro que se está haciendo en el Gobierno”, afirmó durante su intervención, al referirse al plan de rescate de la actual administración.

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Duque sostuvo que uno de los principales problemas del sistema tributario colombiano es la concentración del recaudo en un número reducido de contribuyentes. Según sus cifras, de cada 100 pesos que recibe el Estado, apenas siete provienen de las personas naturales.

También aseguró que el 67 por ciento del recaudo del impuesto de renta lo aportan 2.700 empresas, una concentración que considera insostenible.

“A mí no me van a hablar de justicia social con ese modelo, porque ese modelo no es viable si no se corrige”, manifestó.

En la más reciente edición de Semana, el vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la situación económica que heredaron del gobierno anterior. Foto: SEMANA

En consecuencia, propuso ampliar la base de personas que pagan renta, mantener tarifas marginales y aplicar criterios de progresividad. Señaló que Colombia tiene una proporción de contribuyentes inferior a la de países como Chile y Costa Rica.

Otro de los asuntos que considera necesario revisar es el IVA. El expresidente cuestionó que numerosos productos estén excluidos o exentos de este impuesto, incluso cuando son adquiridos por hogares con capacidad económica para pagarlo.

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Su propuesta consiste en revisar esos beneficios y compensar a la población vulnerable mediante mecanismos de devolución del IVA.

Duque aseguró que las exclusiones y exenciones representan un costo fiscal considerable y lamentó que cualquier propuesta para modificarlas genere una fuerte resistencia política.

El exmandatario también expresó preocupación por el déficit fiscal, que, según sus estimaciones, podría acercarse al 9 por ciento, y por el costo de financiación del Estado. Advirtió que las altas tasas de interés de los títulos públicos dificultan la atracción de inversión privada de largo plazo.

El expresidente Duque lamentó el bajo recaudo del país, Foto: Semana

En ese escenario, consideró insuficiente concentrar los esfuerzos exclusivamente en reducir el gasto. A su juicio, los recortes deben acompañarse de medidas tributarias y de políticas que estimulen la inversión, para evitar un menor crecimiento económico.

Como salida, propuso un acuerdo entre las distintas corrientes políticas.

“¿Por qué no llegamos a un pacto fiscal serio?”, preguntó, al plantear la posibilidad de acordar tres o cuatro reformas que permitan financiar las necesidades sociales y de inversión del país.

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Duque recordó que durante su Gobierno tuvo que enfrentar los costos políticos de varias reformas fiscales e insistió en que los presidentes deben estar dispuestos a asumir decisiones difíciles.

“Las mejores decisiones que puede tomar un presidente, pensando en el mediano y en el largo plazo, son casi siempre impopulares”, concluyó.