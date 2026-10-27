Precio del dólar en casas de cambio para el martes 27 de octubre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio hoy, 27 de octubre de 2026

Precio del dólar por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia de las casas de cambio en las principales ciudades colombianas, con base en el reporte del 27 de octubre de 2026, el último disponible consultado para la comparación por ciudades.

Bogotá $ 3.170 $ 3.230 $ 60 Cali $ 3.100 $ 3.250 $ 150 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 $ 230 Cúcuta $ 3.170 $ 3.210 $ 40 Medellín $ 3.070 $ 3.180 $ 110 Pereira $ 3.730 $ 3.800 $ 70

El spread corresponde a la diferencia entre el precio al que una casa de cambio compra dólares y el precio al que los vende.

Según este reporte, Cartagena registra el precio de compra más alto entre las ciudades incluidas, con $ 3.750 por dólar. Medellín presenta el precio de venta más bajo, con $ 3.180.

En cuanto a la diferencia entre compra y venta, Cartagena tiene el spread más amplio, de $ 230 por dólar, mientras que Cúcuta presenta la menor diferencia, con $ 40.

Estas cifras sirven como orientación para comparar el mercado, pero no garantizan que una persona encuentre exactamente esos precios al momento de realizar una operación.

TRM del dólar en Colombia hoy, 27 de octubre de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este martes, 27 de octubre, se ubica en $ 3.157,94 por dólar, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia.

Frente al lunes 26 de octubre, cuando la TRM fue de $ 3.158,43, la tasa registra una disminución de $ 0,49, equivalente al 0,02 %.

La TRM es un indicador de referencia del mercado cambiario colombiano, calculado a partir de las operaciones de compra y venta de dólares. Su valor no corresponde necesariamente al precio que ofrecen las casas de cambio a sus clientes, ya que este puede variar según el establecimiento y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá

En Bogotá, las tarifas pueden cambiar de un establecimiento a otro, incluso dentro de la misma ciudad. Para comparar las opciones disponibles, es importante distinguir entre el precio de compra —lo que recibe una persona cuando vende sus dólares— y el precio de venta —lo que paga cuando compra dólares—.

La siguiente tabla conserva las últimas cotizaciones específicas localizadas para estos establecimientos, correspondientes al reporte del 26 de octubre de 2026.

Amerikan Cash $ 3.180 $ 3.230 $ 50 Cambios Kapital $ 3.150 $ 3.200 $ 50 Cambios Vancouver $ 3.130 $ 3.200 $ 70 Latin Cambios $ 3.150 $ 3.220 $ 70 Miss Money Cambios $ 3.180 $ 3.230 $ 50 Money Cambios WC $ 3.140 $ 3.190 $ 50 Punto Dollar $ 3.050 $ 3.250 $ 200 Smart Exchange $ 3.150 $ 3.210 $ 60

Entre los establecimientos incluidos, varias casas de cambio presentan la menor diferencia entre compra y venta, con un spread de $ 50 por dólar. Por su parte, Punto Dollar registra la diferencia más amplia, de $ 200.