José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, anunció que en 2027 eliminarán cerca de $70 billones en “derroche” de gasto

Luego de recibir, de manera simbólica, un cheque de 300.000 millones de pesos, que ha sido el aporte del sector constructor en medio de la emergencia que trajo consigo el terremoto del 10 de agosto, José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, clausuró el Congreso de Camacol, que debatió durante tres días los temas claves para revivir la construcción de vivienda.

El desafío es grande. Reponer lo destruido llevaría 1,6 años, con el ritmo habitual con el que se hacen viviendas en el país. Se necesitan 20.500 viviendas en algunos de los territorios afectados por el sismo.

Eliminar el derroche de gasto en lo público fue uno de los mensajes en los que enfatizó. “Ya se hizo una primera eliminación del derroche, con casi 14 billones”, manifestó, en referencia al recorte presupuestal que se hizo por decreto al presupuesto 2026.

En el mismo sentido, anunció lo que vendrá para 2027: “Para el próximo año debe implicar un rescate de casi 70 billones de pesos”.

En Camacol estiman que la pérdida acumulada en el PIB de las edificaciones llevó a que el valor agregado del sector retrocediera a niveles de 2007. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El funcionario enfatizó que “no permitirán más un país que crea que a punta de derroche de gasto público, a punta de sobreendeudamiento, va a crecer. Ninguna nación en el mundo ha crecido a punta de gasto público. Ese mecanismo no funciona en un país serio, en un Estado responsable”.

Incentivos para el sector

Para Restrepo, el único camino que realmente genera un crecimiento sostenible es el de la inversión. Es entonces el que se debe tomar, para lo cual, se requiere lograr atraerla, no ahuyentarla, como se había hecho. “En los últimos 4 años se logró un récord histórico para Colombia. En 50 años no habíamos tenido un nivel tan bajo en inversión como porcentaje del PIB”, afirmó.