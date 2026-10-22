Director de Planeación Nacional afirma que el Gobierno tiene la expectativa de bajar la pobreza al 20%

El desarrollo de un país no se da solo por el crecimiento de la economía, sino por el bienestar ciudadano que se logre. De ahí que sea clave tener en el visor lo manifestado por el director de Planeación Nacional (DPN), Julián Buitrago, en el Congreso de Camacol.

Según el funcionario, el gobierno le apuesta a llevar la pobreza monetaria en Colombia a al menos el 20 %, desde el 28 % en el que está ahora.

Eso sí, los resultados sociales dependerán de las inversiones y, hasta el momento, se han identificado 330 proyectos de alto impacto, pero que requieren inversiones por 570 billones de pesos, lo que implica que se requiere la participación del sector privado. “Solos no podemos”, afirmó el director del DNP.

La vivienda es decisiva para la meta de crecimiento que tiene el Gobierno, que es del 6 %, desde el 2,4 % que estiman que será el resultado este año.

Aunque se estableció ese derrotero, no se puede desconocer que se atravesó un terremoto que ha frenado la actividad en la zona afectada.

Con esa realidad en la mira, Buitrago manifestó que el Plan de Desarrollo que se está construyendo desde las regiones, para llevarlo como proyecto de ley al Congreso de la República como hoja de ruta para los próximos cuatro años, enfatiza mucho en la reconstrucción tras el sismo, pero también tendrá que ser la oportunidad para la reactivación de toda la economía.

Multitudinaria participación en el Congreso de Camacol 2026. Foto: Camacol / Cortesía

7 ejes del desarrollo

Es así como se plantearon 7 ejes sobre los cuales se edificará el desarrollo del cuatrienio.

El primero es la reconstrucción, en el contexto en el cual se perdieron 35.000 viviendas que tendrán que ser levantadas desde cero.

Según el director de Planeación, será la seguridad el eje transversal del plan de desarrollo, ya que sin ella no podría haber inversión y eso es lo que más requiere Colombia en la actualidad.

Sin apagón

Otro de los ejes que tendrá que atenderse es evitar un apagón energético, en medio de un sistema que está estresado por múltiples circunstancias ocurridas. Por ejemplo, la empresa Air-e, intervenida por el Estado, tiene una deuda de 6 billones de pesos, desde los 2 billones que adeudaba en 2022, antes de que las riendas las tomara el Estado.

El empleo no puede ser militante

Un eje que tendrá preponderancia en el Plan de Desarrollo, según confirmó una vez más el director de Planeación, es el de la transformación del Estado. En ese sentido, criticó la existencia, en el mismo DNP, de 1500 contratistas, muchos de los cuales está en Sidney o en París. “Es una herencia mala”, dijo Buitrago.