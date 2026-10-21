Vivienda: ¿puede la inteligencia artificial abaratar el precio?

Para el segundo trimestre de 2026, en todas las regiones colombianas que analizó el Banco de la República, a través de un reciente documento, las ventas vivienda disminuyeron. Aunque el consumo crece e impulsa la economía, los hogares lo piensan dos veces antes de embarcarse en un crédito que carga con el temor de que se aumentan las altas tasas de interés debido a la inflación.

Ciudades como Pereira llevan la delantera, en la lista de las que más aumentaron de precio en el segundo trimestre: 13,56 %, mientras que en la capital del país, donde se presenta la mayor presión en la población, producto de la migración regional, el incremento registrado fue de 8,62 %.

Las cifras que hacen parte de las estadísticas del Dane solo tienen un mensaje: la vivienda está cara, lo que tiene múltiples razones. Por ejemplo, el hecho de que en el primer trimestre del año se contrajeran los lanzamientos en un 15,8 % y las iniciaciones de obra en 19,6 % ayuda a que los precios estén alejados de las posibilidades de los hogares.

Inteligencia Artificial Foto: Getty Images

Uno de los conferencistas que participará en el Congreso de la Construcción, organizado por Camacol en Cartagena, a partir de este miércoles 21 de octubre, es el economista y experto en temas urbanos, procedente de la Universidad de Harvard, Edward Glaeser. Sus análisis abordan restricciones urbanísticas, la disponibilidad de suelo, los tiempos de licenciamiento y la infraestructura, como factores determinantes que terminan afectando el precio final de una vivienda.

IA para abaratar

Ya que el presente y el futuro es con inteligencia artificial, pese a que no deja de tenerse en el horizonte el riesgo de que pueda impactar el empleo en la construcción, la promesa tecnológica podría estar a la mano, convirtiéndose en un nuevo desafío para el sector, y en un beneficio para el consumidor.

Las constructoras cada vez más utilizan nuevas herramientas que reducen tiempos, desperdicios, sobrecostos y retrasos en los proyectos. Este tema también hará parte de la jornada académica para estudiar a fondo este sector, en un momento en el que el país se alista para una reconstrucción, tras el terremoto.

La iniciativa de Camacol busca convertir la IA en una herramienta para mejorar la productividad y la competitividad de la construcción. Foto: Imagen creada con IA Gemini

La inteligencia artificial, que será tema obligado en el Congreso de Camacol, generaría eficiencias, por ejemplo, en el la elaboración de diseños comparables que lleven a elegir las mejores distribuciones de espacios al igual que otros componentes de la vivienda: iluminación, ventilación, seguridad, a partir de una selección más precisa de materiales y estructuras.

Un modelo digital del edificio puede ayudar a identificar interferencias entre tuberías, estructuras, instalaciones eléctricas y otros componentes antes de ejecutarlos.

Con la IA los innovadores también están buscando cruzar planos, hacer analítica de datos, de manera que las constructoras se puedan anticipar con la detección de problemas antes de que generen sobrecostos. Por supuesto, cada ahorro en el costo de producción llega como beneficio al consumidor.