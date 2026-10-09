Tres de cada diez micronegocios en Colombia funcionan desde una vivienda: así crece esta modalidad

En Colombia, la vivienda se ha convertido en algo más que un lugar para vivir: también es el espacio donde millones de personas generan ingresos. Según cifras del Dane, el país cuenta con más de 5,2 millones de micronegocios, de los cuales más de 1,6 millones funcionan desde una vivienda, es decir, cerca de tres de cada diez.

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Esta modalidad también muestra un crecimiento. Entre 2023 y 2024, el número de micronegocios ubicados en viviendas aumentó un 9,8 %, una dinámica que refleja la importancia del hogar para actividades como tiendas de barrio, confecciones, peluquerías y preparación de alimentos.

En este contexto, Banco W reportó una expansión de su cartera de Inmueble Productivo, una línea de financiación para viviendas de uso mixto o productivo. A julio de 2026, el saldo alcanzó $25.548 millones, un crecimiento del 133 % frente a enero de 2025.

En este contexto, Banco W reportó una expansión de su cartera de Inmueble Productivo, A julio de 2026, el saldo alcanzó $25.548 millones. Foto: Getty Images

Según la entidad, el crecimiento acumulado de la cartera entre enero y julio de 2026 fue aproximadamente un 300 % superior al registrado en el mismo periodo del año anterior. Además, el 25 % de los desembolsos hipotecarios destinados a este tipo de inmuebles se utilizó para remodelaciones, con el objetivo de ampliar o modernizar los espacios donde funcionan los negocios.

“Para muchas familias, la vivienda y el negocio hacen parte de un mismo proyecto de vida”, explicó Lina María Fernández, jefa de Inmueble Productivo de Banco W, al señalar la importancia de contar con alternativas de financiación adaptadas a las necesidades de los microempresarios.

Desde la puesta en marcha de esta modalidad, la entidad ha acompañado a más de 180 familias en la adquisición o remodelación de viviendas de uso mixto o productivo.

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De acuerdo con Banco W, el crecimiento de esta cartera responde a la necesidad de financiar inmuebles que permitan atender las necesidades familiares y, al mismo tiempo, desarrollar actividades económicas desde el hogar.

La entidad también señaló que el promedio mensual de desembolsos de crédito hipotecario para viviendas de uso mixto o productivo se duplicó entre 2023 y 2026. Esta tendencia refleja la demanda de alternativas financieras para adecuar espacios residenciales a las necesidades de negocios que funcionan desde el hogar.