Las lluvias que están ocurriendo ahora en Colombia pueden ser la salvación en el eventual impacto de un fenómeno de El Niño agresivo, como el que se está previendo: 83 % de probabilidad es que sea muy fuerte, confirmaron las autoridades en el tema.

Aunque Colombia es un país clasificado como de una condición hídrica importante (tiene mucha agua), el líquido no siempre está donde más se necesita. Es más, según el meteorólogo Christian Uscátegui, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, solo el 25 % del agua que cae en el país está en las regiones Andinas y del Caribe, donde se concentra el 75 % de la población.

En consecuencia, el estrés hídrico es creciente y puede ser mayor, a medida que avanza la intensidad del fenómeno climático.

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