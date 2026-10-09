Notas convertibles: así funciona la alternativa para financiar empresas

Las empresas colombianas que buscan recursos para impulsar su crecimiento, pero que todavía no cuentan con una valoración definida, tienen una alternativa de financiación a través de las Notas Convertibles, un instrumento disponible en a2censo, la plataforma de financiación colaborativa administrada por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

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Este mecanismo permite que los inversionistas aporten capital a una compañía sin adquirir acciones inmediatamente. En su lugar, la inversión queda representada en una nota que podrá convertirse en participación accionaria cuando se cumplan los eventos y las condiciones pactados desde el inicio.

El instrumento está dirigido principalmente a empresas con modelos de negocio escalables que ya han validado sus productos o servicios y necesitan recursos para continuar su desarrollo. Su particularidad es que la valoración de la compañía puede determinarse posteriormente, por ejemplo, cuando se realice una nueva ronda de inversión.

“El desarrollo del mercado de capitales también pasa por contar con mecanismos que respondan a los distintos momentos de las empresas y a la evolución de los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Las Notas Convertibles permiten conectar capital con compañías en crecimiento a través de una estructura que establece desde el comienzo las reglas de una eventual conversión en acciones y que responde a necesidades de financiación distintas a las que pueden atender otros instrumentos”, afirmó Jaime Herrera, gerente de Desarrollo Empresarial de nuam.

Jaime Herrera, gerente de Desarrollo Empresarial de nuam. Foto: Nuam

A diferencia de una emisión directa de acciones, el inversionista no obtiene una participación inmediata. Tampoco funciona como un crédito tradicional, pues no contempla una tasa fija de rentabilidad, intereses periódicos ni un plazo convencional de pago. El retorno potencial depende de la valoración futura de la empresa y de las condiciones acordadas. Por ello, es una inversión de mediano y largo plazo, con liquidez limitada.

Entre los elementos que pueden definir la conversión están el techo de valoración o CAP, que establece un límite para calcular el precio de conversión, y la tasa de descuento, que permite aplicar una reducción sobre la valoración de una ronda posterior. Ambos pueden influir en el número de acciones que recibe el inversionista.

La conversión puede activarse por una nueva ronda de capital, un evento de liquidez (como la adquisición de la empresa por un tercero) o un proceso de liquidación. Las condiciones aplicables a cada escenario quedan consignadas en el acuerdo de emisión.

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En a2censo, las notas tienen un horizonte máximo de 60 meses. Si durante ese periodo no ocurre un evento de conversión, se aplican las alternativas de salida previstas en el acuerdo correspondiente.

Con este instrumento, la plataforma amplía las opciones de financiación empresarial. Desde su creación, ha conectado a 15.832 inversionistas con compañías colombianas, acumulado 103.718 inversiones y financiado más de $128.551 millones, mediante 236 campañas exitosas de deuda y capital.