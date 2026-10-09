Euro más barato; la moneda mantiene tendencia a la baja a lo largo de la jornada

El euro se mantiene entre las monedas extranjeras que despiertan mayor interés en Colombia, tanto por su importancia dentro del comercio internacional como por su impacto en las decisiones de viajeros, empresas, inversionistas y personas que reciben ingresos provenientes de Europa.

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La cotización del euro frente al peso colombiano (COP) es consultada constantemente por quienes necesitan realizar transacciones en moneda extranjera o conocer el comportamiento de esta divisa.

Actividades como los viajes al exterior, los pagos internacionales, el ahorro, las inversiones y los negocios con países europeos pueden verse influenciadas por las variaciones que registre el euro frente al peso colombiano.

El interés por esta moneda también está relacionado con la importancia económica de la Unión Europea, uno de los principales bloques comerciales del mundo y un socio relevante para Colombia en materia de comercio, inversión y cooperación económica.

Precio del euro. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por esta razón, los movimientos en el precio del euro pueden tener repercusiones en diferentes sectores de la economía colombiana, entre ellos importaciones, exportaciones, turismo, remesas y operaciones financieras.

Para algunos ahorradores e inversionistas, mantener una parte de sus recursos en euros puede servir como una alternativa para diversificar el patrimonio y disminuir la exposición a las fluctuaciones del peso colombiano.

Sin embargo, el precio de la moneda europea, que cambia de manera constante, está determinado por diferentes factores económicos y financieros. Entre ellos se encuentran las decisiones de política monetaria, el desempeño de las economías europeas, el comportamiento de los mercados internacionales y las condiciones económicas de Colombia.

¿Cuál es el precio del euro hoy en Colombia?

Este viernes, 9 de octubre de 2026, el euro se cotiza alrededor de los 3.602,10 pesos colombianos por unidad, de acuerdo con una referencia de mercado actualizada durante la jornada.

La moneda europea registra así una disminución frente al valor observado el jueves, 8 de octubre, cuando se ubicó cerca de los 3.611,96 pesos colombianos. La diferencia es de aproximadamente 9,86 pesos por euro, equivalente a una variación negativa cercana al 0,27 %.

Es importante tener presente que el precio de referencia del mercado no necesariamente coincide con el valor que encontrará una persona al comprar o vender euros en efectivo en Colombia.

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Las casas de cambio establecen sus propias tasas de compra y venta, que pueden variar dependiendo de factores como la ciudad, la disponibilidad de euros, el nivel de demanda y el margen comercial aplicado a cada operación. Por ejemplo, los valores publicados para las casas de cambio pueden diferir de la cotización internacional del euro.

Precio del euro en Colombia. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por ello, quienes tengan previsto comprar o vender euros en Colombia deberían consultar las tasas de diferentes establecimientos antes de realizar la operación. Comparar estos valores permite identificar una cotización más favorable y calcular con mayor precisión cuánto dinero se deberá pagar o cuánto se recibirá por la moneda europea.

En ese sentido, el comportamiento del euro durante la jornada puede ser relevante para viajeros, empresas, inversionistas y ciudadanos que tengan compromisos financieros relacionados con esta moneda.