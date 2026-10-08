Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 8 de octubre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar en casas de cambio este jueves, 8 de octubre
De acuerdo con la actualización más reciente disponible de WilkinsonPC, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades para este jueves, 8 de octubre de 2026, son las siguientes:
|Ciudad
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Bogotá
|$3.192
|$3.300
|108
|Cali
|$3.075
|$3.305
|230
|Cartagena
|$3.150
|$3.380
|230
|Cúcuta
|$3.250
|$3.310
|60
|Medellín
|$3.167
|$3.287
|120
|Pereira
|$3.200
|$3.280
|80
El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.
Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.250 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.280 por dólar.
Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada.
Precio del dólar por casa de cambio
Para este jueves, 8 de octubre de 2026, la TRM vigente en Colombia es de $3.238,88 por dólar, de acuerdo con la información publicada por WilkinsonPC.
Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible de WilkinsonPC, estos son los valores registrados:
|Casa de cambio
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Amerikan Cash
|$3.230
|$3.310
|80
|Cambios Kapital
|$3.200
|$3.290
|90
|Latin Cambios
|$3.200
|$3.290
|90
|Miss Money Cambios
|—
|—
|—
|Punto Dollar
|$3.100
|$3.320
|220
|Smart Exchange
|$3.230
|$3.290
|60