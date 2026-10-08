Precio del dólar en casas de cambio para el jueves 8 de octubre

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

Estas serían las condiciones que Colombia podría negociar con el FMI para acceder a nuevos recursos

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y la venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este jueves, 8 de octubre

De acuerdo con la actualización más reciente disponible de WilkinsonPC, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades para este jueves, 8 de octubre de 2026, son las siguientes:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.192 $3.300 108 Cali $3.075 $3.305 230 Cartagena $3.150 $3.380 230 Cúcuta $3.250 $3.310 60 Medellín $3.167 $3.287 120 Pereira $3.200 $3.280 80

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.250 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.280 por dólar.

Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada.

Precio del dólar por casa de cambio

Para este jueves, 8 de octubre de 2026, la TRM vigente en Colombia es de $3.238,88 por dólar, de acuerdo con la información publicada por WilkinsonPC.

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible de WilkinsonPC, estos son los valores registrados: