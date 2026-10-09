Deportes

Liverpool vs. Manchester City: hora y dónde ver el partidazo estelar de la Premier League

Este fin de semana regresan las principales ligas europeas y en Anfield se disputará uno de los duelos más esperados.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

9 de octubre de 2026 a las 1:05 p. m.
Liverpool y Manchester City se enfrentan por la fecha 6 de la Premier League 2026/2027
Liverpool y Manchester City se enfrentan por la fecha 6 de la Premier League 2026/2027 Foto: AFP

Después de todo el escándalo que se armó en Inglaterra tras ser declarado culpable de 114 infracciones al reglamento, Manchester City vuelve al ruedo en la Premier League visitando al Liverpool en Anfield por la sexta jornada.

Falcao celebra un gol con el Manchester United
Falcao vuelve al Manchester United y tiene partido oficial ante Arsenal: fecha, horario y canal de TV
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 5: Manchester City's Erling Haaland during the Premier League 2026/27 match between Manchester City and Coventry City at Etihad Stadium on September 5, 2026 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Dave Howarth - CameraSport via Getty Images)
Erling Haaland opinó sobre el fallo de la Premier League y envió mensaje al Manchester City

Dicho compromiso se disputará el próximo domingo, 11 de octubre, a las 10:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el duelo de Liverpool vs. Manchester City a través de Disney+, pero es necesario tener una cuenta activa a su plan premium.

Manchester City apela a estar unidos

Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, sabe que desde ahora tendrán la mirada de todo el planeta mientras sale el pliego de sanciones; sin embargo, afirmó que sigue confiando en la inocencia del club y sus dirigentes.

“La razón por la que me uní a este club es que tengo una confianza total, al cien por cien, en los propietarios, el director ejecutivo, el director deportivo, en toda la organización”, apuntó en rueda de prensa.

Por esa misma vía va la opinión de Erling Haaland, máximo referente del City, que manifestó su apoyo a la apelación que fue presentada hace unos días. “Tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol, tratar de disfrutar la situación y ganar el partido”, declaró el noruego.

“Tengo que reconocer que me preocupo mucho por el City”, agregó Haaland. “Me preocupo mucho por los aficionados porque yo mismo soy un fan y lo siento al igual que ellos”.

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Erling Haaland of Manchester City looks on during the Premier League 2026/27 match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on September 13, 2026 in Manchester, England. (Photo by Joe Prior/Visionhaus via Getty Images)
Erling Haaland, principal figura del Manchester City Foto: Getty Images

Liverpool tratará de aprovechar el momento de crisis en el Manchester City para conseguir una victoria que les devuelva la confianza y les permita volver a soñar con los primeros lugares de la tabla.

Andoni Iraola tuvo tres semanas de trabajo para corregir errores y aprietar las tuercas de cara a este partido estelar ante su hinchada en Anfield. “Creo que la incertidumbre no es buena para nadie, pero el proceso continúa y tenemos que ser pacientes como todos los demás y ver qué sucede al final”, aseguró el técnico español.

Luis Diaz during the Bundesliga game between FC Bayern Munich and VFL Stuttgart at Allianz Arrena on August 28, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Liverpool vs. Manchester City se ha convertido en un clásico de las últimas temporadas. Ambos clubes se acostumbraron a pelear entre sí por los títulos, pero ahora está el Arsenal como nuevo invitado a la expectativa de que los citizens pierdan puntos.

El equipo de Enzo Maresca llega como líder de la tabla con puntaje perfecto, mientras que los Reds marchan en la sexta casilla.

Canal y hora exacta para ver en vivo Liverpool vs. Manchester City

  • Premier League - Fecha 5
  • Lugar: Anfield, Liverpool (Inglaterra)
  • Fecha y hora: Domingo 11 de octubre, 10:30 a. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney+