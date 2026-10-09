Liverpool vs. Manchester City: hora y dónde ver el partidazo estelar de la Premier League

Después de todo el escándalo que se armó en Inglaterra tras ser declarado culpable de 114 infracciones al reglamento, Manchester City vuelve al ruedo en la Premier League visitando al Liverpool en Anfield por la sexta jornada.

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Dicho compromiso se disputará el próximo domingo, 11 de octubre, a las 10:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el duelo de Liverpool vs. Manchester City a través de Disney+, pero es necesario tener una cuenta activa a su plan premium.

Manchester City apela a estar unidos

Enzo Maresca, director técnico del Manchester City, sabe que desde ahora tendrán la mirada de todo el planeta mientras sale el pliego de sanciones; sin embargo, afirmó que sigue confiando en la inocencia del club y sus dirigentes.

“La razón por la que me uní a este club es que tengo una confianza total, al cien por cien, en los propietarios, el director ejecutivo, el director deportivo, en toda la organización”, apuntó en rueda de prensa.

Por esa misma vía va la opinión de Erling Haaland, máximo referente del City, que manifestó su apoyo a la apelación que fue presentada hace unos días. “Tenemos que mantenernos positivos, mirar hacia delante e intentar ganar partidos de fútbol, tratar de disfrutar la situación y ganar el partido”, declaró el noruego.

“Tengo que reconocer que me preocupo mucho por el City”, agregó Haaland. “Me preocupo mucho por los aficionados porque yo mismo soy un fan y lo siento al igual que ellos”.

Erling Haaland, principal figura del Manchester City Foto: Getty Images

Liverpool tratará de aprovechar el momento de crisis en el Manchester City para conseguir una victoria que les devuelva la confianza y les permita volver a soñar con los primeros lugares de la tabla.

Andoni Iraola tuvo tres semanas de trabajo para corregir errores y aprietar las tuercas de cara a este partido estelar ante su hinchada en Anfield. “Creo que la incertidumbre no es buena para nadie, pero el proceso continúa y tenemos que ser pacientes como todos los demás y ver qué sucede al final”, aseguró el técnico español.

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Liverpool vs. Manchester City se ha convertido en un clásico de las últimas temporadas. Ambos clubes se acostumbraron a pelear entre sí por los títulos, pero ahora está el Arsenal como nuevo invitado a la expectativa de que los citizens pierdan puntos.

El equipo de Enzo Maresca llega como líder de la tabla con puntaje perfecto, mientras que los Reds marchan en la sexta casilla.

Canal y hora exacta para ver en vivo Liverpool vs. Manchester City