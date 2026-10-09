María Margarita Giraldo, famosa actriz, reaccionó a pelea de Petro en México y le tiró ácida pulla: “Ni su propia gente”

El expresidente colombiano Gustavo Petro protagonizó una discusión durante su participación en el XXX Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, realizado en México. El incidente quedó registrado en video y ocurrió después de que el exmandatario se refiriera al petróleo venezolano y a las acciones del Gobierno de Donald Trump.

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Durante su intervención, Petro afirmó que Trump decía la verdad al presentar el petróleo de Venezuela como un botín. Sus palabras provocaron la reacción de Jesús Farías, delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quien lo interrumpió y le exigió que dijera la verdad. El intercambio continuó mientras otros asistentes intentaban calmar al representante venezolano.

Petro también se refirió a los acontecimientos del 3 de enero, cuando fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa. Según el exmandatario, los únicos que defendieron a Venezuela fueron los militares cubanos que integraban el esquema de seguridad de Maduro, una afirmación que generó nuevas diferencias entre los asistentes.

Al finalizar la intervención, la diputada venezolana Tania Díaz confrontó a Petro y lo llamó “Santander”. Además, lo cuestionó por sus declaraciones y aseguró que, a su juicio, el expresidente conocía previamente la operación militar contra Venezuela y guardó silencio.

Los episodios quedaron registrados en imágenes que circularon en redes sociales.

María Margarita Giraldo reaccionó a pelea de Petro

Esta situación desató reacciones en plataformas digitales. María Margarita Giraldo, famosa actriz, no se quedó callada, tomó posición y se fue contra el exmandatario colombiano.

La celebridad, recordada por su papel de doña Ruca, habló sobre el video de la pelea de Petro, mencionando que el político le parecía la persona con menos carisma. Allí hizo un inesperado comentario, apuntando que ni la gente de la izquierda simpatizaba con él por sus decisiones.

“No he conocido persona con menos carisma que el líder intergaláctico. Ni su propia gente simpatiza con él. ¡Qué olla!“, escribió, agregando un emoji de burla.