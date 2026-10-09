Petro armó una pelea en México tras decir que Venezuela le entregó el petróleo a Trump: lo llamaron “falso, fariseo, hipócrita”

En las últimas horas, el expresidente Gustavo Petro estuvo en un evento en México. Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien entre algunos de los asistentes, como quedó registrado en video.

Todo empezó cuando Petro dijo en el XXX Seminario Internacional ‘Los partidos y una nueva sociedad’ que Venezuela le había entregado el petróleo al gobierno de Donald Trump.

“Cuando Trump llega a los eventos y dice: ‘Es que nos ganamos el petróleo de Venezuela en un botín’, pues el hombre está diciendo la verdad. Entonces, si no hay un pueblo que defienda el petróleo de Venezuela...”, dijo.

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Tras lo anterior, el delegado del PSUV, Jesús Farias, increpó al expresidente Petro y le pidió que dijera la verdad.

“Eso es mentira... diga la verdad que eso es mentira, lo que está diciendo. Tienes que tener dignidad, di la verdad”, se vio a Farias molesto gritarle a Petro.

Luego, varias personas se acercaron a Farias y le pidieron que se controlara y respetara a Petro. “¿Quién tú eres?”, se escucha a alguien decirle al delegado del PSUV.

Después, Farias les manifestó a las personas que llegaron a controlarlo: “Tiene que decir la verdad... nos está insultando; el que tiene que respetar es él”.

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Petro aseguró que los únicos que se defendieron el tres de enero en medio de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron los militares cubanos que hacían parte de su esquema de seguridad, mientras que, según el expresidente, Venezuela no sé defendió.

Una vez Petro terminó las declaraciones, la diputada venezolana Tania Díaz lo abordó y lo llamó “Santander”.

“Usted ni siquiera preguntó a Venezuela la canallada que acaba de decir ahora. Yo sé que usted estaba al tanto de la operación militar contra Venezuela y se quedó callado. Diga la verdad. Santander se presentó aquí”.

Posteriormente, se escucha a una persona gritarle a Petro: “Falso, fariseo, hipócrita”.