El máximo líder de Los Tiguerones, una banda de narcotráfico implicada en el asalto de un canal de televisión en 2024, fue capturado en España y expulsado a Ecuador, informó el lunes el ministro de Interior.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que Gustavo Petro tuvo encuentro en Ecuador con políticos acusados de narcotráfico

Willian Alcívar, alias Negro Willy o Comandante Willy, comandó el grupo que en 2024 irrumpió en el canal TC Televisión y amedrentó a los periodistas.

El asalto fue transmitido en vivo, en medio de la ola de violencia que desataron organizaciones del narcotráfico en el vecino país.

ECUADOR NO SE RINDE: ALIAS «NEGRO WILLY» ESTÁ DE REGRESO Y RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA ECUATORIANA. Esta madrugada, el Gobierno Nacional comunica al país una noticia de importancia clave para la seguridad del Ecuador: William Joffre Alcívar Bautista, alias «Negro Willy», «Willy» o «Comandante Willy», cabecilla y fundador de “Los Tiguerones” y objetivo de altísimo valor para el Ecuador, arribó al territorio ecuatoriano y fue puesto a disposición de la justicia. El 22 de noviembre de 2026, mediante una operación de cooperación policial internacional entre Ecuador y España, se concretó la expulsión y entrega a las autoridades ecuatorianas de William Joffre Alcívar Bautista. La operación se ejecutó en el Aeropuerto Internacional de Reus, en Tarragona, España, mediante la aplicación de una orden de expulsión administrativa vigente en ese país, mecanismo que permitió concretar su retorno sin iniciar un nuevo procedimiento de extradición. Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado de nuestra Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia del Ecuador, INTERPOL, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de España y la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones. Que quede absolutamente claro: quienes han sembrado terror, quienes han pretendido desafiar al Estado y quienes han creído que podían esconderse detrás de las fronteras para escapar de la justicia deben entender que están equivocados. Ecuador jamás olvida y no negocia con estructuras criminales. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, hemos tomado una decisión: al crimen organizado lo enfrentamos con toda la fuerza del Estado sin retroceder. El miedo jamás gobernará este país. A las familias ecuatorianas: No nos vamos a detener y no permitiremos que quienes causaron tanto dolor sigan creyendo que están por encima de la Ley. Que lo escuchen los criminales: El Ecuador los va a atrapar donde estén. Y a todos los ecuatorianos: Este Gobierno JAMÁS SE VA A RENDIR. ASÍ COMO CAYÓ NEGRO WILLY, CAERÁN TODOS. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 23, 2026

Con chaleco antibalas, casco y las manos esposadas, Alcívar llegó en la madrugada al puerto de Guayaquil y será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

El hombre había viajado a España, donde fue capturado en octubre de 2024, pero la justicia de ese país lo liberó porque no prosperó un proceso de extradición a Ecuador.

Sin embargo, fue recapturado el domingo porque tenía pendiente “una orden de expulsión que no se había ejecutado”, dijo el ministro del Interior, John Reimberg, a periodistas.

Según el jefe de la cartera, alias Negro Willy fue capturado por la policía española, en coordinación con la de Ecuador, en la ciudad de Tarragona, cuando estaba de vacaciones con una mujer.

El cabecilla de Los Tiguerones "exigía hasta 200 mil dólares mensuales en extorsiones Foto: X/@JohnReimberg

A su llegada a Ecuador, la Fiscalía le formuló cargos a Alcívar por “reclutamiento de menores con fines delictivos”.

También es investigado por “terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato”, agregó Reimberg.

El presidente Daniel Noboa señaló que el cabecilla de Los Tiguerones “exigía hasta 200 mil dólares mensuales en extorsiones y atacaba viviendas y negocios” en Ecuador.

Noboa dirige una política de mano dura contra bandas del narcotráfico enfrentadas entre sí y aplica constantes estados de excepción, especialmente en la zona costera.

La noticia fue comentada por el presidente Foto: @DanielNoboaOk

A pesar de todas estas medidas, 2025 fue el año más violento en Ecuador, que registró más de 9.100 homicidios, 51 por cada 100.000 habitantes.

El primer semestre de 2026, el país reportó más de 4.100 muertes violentas.