El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del índice de precios al consumidor (IPC), que mostró cómo fue la variación de distintos precios de productos y servicios en septiembre de 2026.

Inflación en septiembre fue de 6,29 %: subida de precios no se detiene

En esta ocasión, la cifra entregada para la variación anual del IPC fue del 6,29 %.

Resultados de la inflación de septiembre de 2026. Foto: Dane / Documento

El resultado que presenta la entidad es clave para las políticas monetarias que rigen en el país durante el mes en curso, además de ser un elemento fundamental para la definición de la política monetaria nacional.

Alimentos y sectores que más subieron y bajaron

Los mayores incrementos de precio durante septiembre se registraron en el tomate, las hortalizas y legumbres frescas, y las papas, entre los productos de la canasta de alimentos.

El tomate presentó una variación mensual de 10,47 %, las hortalizas y legumbres frescas una de 9,10 %, y las papas una de 7,29 %.

En contraste, hubo reducciones en diferentes productos de consumo, con una caída destacada en los vehículos particulares nuevos o usados (-1,05 %), las legumbres secas (-2,49 %), el gas (-0,51 %), el café y productos a base de café (-1,21 %), y los artículos en oro, plata y piedras preciosas, y su reparación (-2,91 %).

Durante septiembre, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 0,78 %, mientras que educación presentó el mayor aumento entre las divisiones de gasto, con 1,43 %.

Le siguieron alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,78 %; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,31 %; restaurantes y hoteles, con 0,28 %; bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,23 %; muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con 0,23 %.

Transporte registró una variación mensual de 0,13 %, salud de 0,12 %, prendas de vestir y calzado de 0,10 % y bienes y servicios diversos de 0,05 %.

Información y comunicación presentó una variación negativa de -0,02 %, mientras que recreación y cultura registró -0,21 %.

Inflación de Colombia en septiembre de 2026. Foto: Dane

En la variación anual del IPC a septiembre de 2026, que se ubicó en 6,29 %, las mayores alzas se concentraron en restaurantes y hoteles (9,44 %), salud (7,79 %), educación (7,49 %), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,75 %), y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74 %).

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La división de bebidas alcohólicas y tabaco registró una variación anual de 6,05 %, mientras que alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles alcanzó 5,74 %.

También se ubicaron por debajo del promedio nacional bienes y servicios diversos (5,63 %), transporte (5,27 %), recreación y cultura (4,91 %), información y comunicación (4,45 %), y prendas de vestir y calzado, que presentó la menor variación anual, con 3,12 %.

En términos generales, el IPC total pasó de una variación mensual de 0,32 % en septiembre de 2025 a 0,37 % en septiembre de 2026, mientras que la variación anual aumentó de 5,18 % a 6,29 %.