América de Cali dio parte médico de Nicolás Hernández: detalles de su lesión tras el accidente

América de Cali entregó el parte médico oficial de su jugador, Nicolás Hernández, luego de que el defensor de 28 años sufriera un accidente en su camioneta.

Futbolista de América sufrió aparatoso accidente en Cali: un árbol cayó sobre su camioneta

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Por medio de sus canales oficiales, América informó: “Nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde”.

Y habló de la situación médica de Hernández: “El futbolista se encuentra fuera de peligro y presenta un trauma en la rodilla derecha. El club continuará atento a su evolución y brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación”.

📑 Comunicado oficial | Nicolás Hernández. https://t.co/aAb2OoMv3m — América de Cali (@AmericadeCali) October 9, 2026

Se desconoce con exactitud cuánto tiempo estará fuera de las canchas Nicolás Hernández, debido al traumatismo que sufrió en su rodilla. Otro comunicado oficial de América dará luces al respecto.

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, también se pronunció en redes sociales por lo sucedido: “Nuestro jugador Nicolás Hernández se pegó el susto de su vida; gracias a Dios salió ileso. Lo dijo Laureano Gómez: ‘Somos leves briznas de hierba en las manos de Dios’. Hoy somos, mañana no somos”.

Nuestro jugador Nicolás Hernández se pegó el susto de su viva, gracias a Dios salió ileso, Lo dijo Laureano Gómez, “Somos leves briznas de hierba en las manos de Dios” Hoy somos, mañana no somos https://t.co/H6BO7vfW2z — Tulio A Gómez (@tulioagomez) October 9, 2026

Videos del accidente de Nicolás Hernández en Cali

Fue el pasado jueves, 8 de octubre, cuando un árbol se desprendió de raíz y le cayó encima a la camioneta de Nicolás Hernández. El hecho ocurrió en la glorieta de Ciudad Jardín, en la ciudad de Cali.

Tal como lo confirmó América, la caída del árbol se dio producto de las condiciones climáticas. Lluvia y vendaval afectaron por completo la situación, que inmediatamente alertó a la comunidad.

Las personas que presenciaron el siniestro registraron en video cómo el árbol aplastó la camioneta de Nicolás Hernández y dejó obstaculizando la vía.

Momentos de angustia vivió Nicolás Hernández, futbolista del América de Cali, luego de que un árbol cayera sobre su vehículo en el sector de Ciudad Jardín, al sur de Cali. El incidente se habría presentado durante el fuerte vendaval y las lluvias registradas en horas de la tarde, que provocaron inundaciones y la caída de varios árboles en diferentes sectores de la ciudad. — mi valle del cauca (@minotivalle) October 9, 2026

Mientras tanto, América de Cali se prepara para el partido contra Deportivo Independiente Medellín, este domingo, 11 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay.