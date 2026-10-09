Futbolista de América sufrió aparatoso accidente en Cali: un árbol cayó sobre su camioneta

Nicolás Hernández, futbolista del América de Cali, sufrió un grave accidente mientras transitaba por las calles de la capital vallecaucana. Un árbol se desprendió desde la raíz y cayó sobre su camioneta de lujo en el sector de la glorieta de Ciudad Jardín.

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Los vecinos alertaron a las autoridades y ayudaron a salir al jugador de su vehículo, mientras llegaban los servicios médicos para revisarlo. Hernández habría sufrido algunos traumatismos producto del golpe; sin embargo, se le vio de pie a un lado de la vía esperando por las entidades encargadas de levantar el árbol y retirar su carro de la marca BMW.

Según los primeros reportes, el árbol cayó como consecuencia de un fuerte vendaval y las intensas lluvias que vienen azotando a Cali en los últimos días.

Los videos publicados en redes sociales muestran cómo quedó la camioneta de Nicolás Hernández y desde dónde se desprendió el árbol para obstaculizar toda la vía.

América de Cali no se ha pronunciado sobre el accidente sufrido por su jugador y los hinchas están a la espera de un reporte médico oficial.

El cuadro escarlata recibe la visita de Independiente Medellín este domingo, 11 de octubre, en el Estadio Pascual Guerrero. Dicho compromiso podría marcar la clasificación anticipada de América a los cuadrangulares semifinales, razón por la que el club está haciendo convocatoria para llenar las tribunas.

La presencia de Nico Hernández en la convocatoria está en duda; sin embargo, el defensor no viene siendo habitual titular bajo las órdenes de David González.

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De hecho, este semestre apenas ha disputado un partido oficial en la victoria contra Alianza FC por la fecha 9. Ese compromiso se disputó el pasado 3 de septiembre, es decir, que lleva más de un mes sin participar en el primer equipo de América.

Aunque los ‘Diablos Rojos’ también están vivos en la Copa BetPlay, Hernández no fue convocado para el duelo de octavos de final ante Pereira y difícilmente lo hará ante Barranquilla FC la próxima semana.

¿Quién es Nicolás Hernández?

Nicolás Hernández tiene contrato con América de Cali hasta diciembre de 2028 y llegó al club como agente libre luego de finalizar su vínculo laboral con Banfield de Argentina.

En Colombia ha vestido la camiseta de Real Santander, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, mientras que en el exterior jugó con San Lorenzo (ARG), Inter de Porto Alegre (BRA) y Athletico Paranaense (BRA).

Su valor en el mercado, según los reportes de Transfermarkt, es de 400.000 euros, aunque alcanzó un precio máximo de 850.000 euros cuando todavía pertenecía a Nacional.