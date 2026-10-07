Fuertes lluvias en Cali dejan imágenes impactantes: el agua se lleva sillas, motos y árboles

Una intensa lluvia acompañada de vendavales generó graves emergencias en la zona norte de Cali y en el municipio vecino de Yumbo.

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La precipitación provocó el colapso temporal de los sistemas de alcantarillado en algunas de las vías principales y secundarias, dejando a múltiples sectores completamente inundados y complicando el tránsito vehicular en esta región del Valle del Cauca.

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Según compartieron algunos usuarios de redes sociales, la situación se convirtió en una gran preocupación, tanto para peatones como para conductores.

La fuerza de la corriente fue suficiente para arrastrar motocicletas estacionadas y en tránsito, además de desplazar objetos como sillas y diversos materiales que se encontraban sin aseguramiento en las vías públicas.

📌 Un intempestivo y fuerte vendaval acompañado de intensas lluvias causó serias afectaciones en la tarde de este miércoles en varios sectores del norte de Cali y en el municipio de Yumbo. 💭 ¿Reporta afectaciones o caída de árboles en su sector tras el vendaval de esta tarde? Comente. 📸 Bernardo Peña / El País #Cali #Yumbo #Vendaval #EmergenciaCali #NoticiasCali #ValleDelCauca #ElPaís — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 7, 2026

La intensidad de la tormenta movió árboles y demás vegetación dentro de las áreas verdes de las ciudades.

Asimismo, la fuerza de los vientos azotó árboles y ramas de gran tamaño, los cuales cayeron sobre algunos corredores viales, obstaculizando aún más la movilidad y representando un riesgo directo para conductores y peatones.

Se espera el pronunciamiento de las autoridades

A pesar del impacto de las imágenes difundidas y los múltiples llamados de auxilio por parte de los habitantes, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali aún no ha entregado un balance consolidado de las pérdidas materiales o posibles personas lesionadas tras la emergencia.

La administración municipal, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, tampoco ha emitido un comunicado oficial al respecto, mientras los cuerpos de rescate y bomberos avanzan en la verificación de los puntos más críticos para atender las llamadas de la comunidad e inspeccionar el estado de los arroyos y canales pluviales.

VENDAVAL SE LLEVO LAS MOTOS EN CALI Y YUMBO 🌬⛈️🌧⛈️ Miércoles 7/Octubre/2026 Hoy fuerte vendaval en Cali y Yumbo, en algunos sectores el vendaval se llevó las motos.... ¿En que otros barrios o municipios se presentaron daños por el vendaval hoy? Quedamos QAP QAP https://t.co/2CCQVHsDj4 Vocería comunicativa 🚖🎙🚕🚕 — Johnny Rangel (@manchaamarilla) October 7, 2026

Las autoridades locales de tránsito y socorro recomiendan a la ciudadanía mantener la precaución, evitar transitar por vías inundadas, resguardarse en zonas seguras y reportar cualquier situación de peligro a través de las líneas de atención habilitadas. El hecho continúa en desarrollo mientras las precipitaciones cesan.