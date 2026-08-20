Bancamía reabre 14 oficinas afectadas por el sismo y activa alivios para microempresarios

Bancamía avanza en la normalización de sus operaciones tras el sismo del pasado 10 de agosto y anunció la reapertura de 14 de las 22 oficinas que permanecían cerradas de manera preventiva en las zonas afectadas.

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Las sedes habilitadas cuentan con informes técnicos que certifican las condiciones de seguridad de las edificaciones para retomar la atención a clientes y colaboradores. Las oficinas reabiertas están ubicadas en Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Quindío, Cauca, Antioquia y Norte de Santander.

Entre las sedes que volvieron a operar se encuentran las de Candelaria, Cerrito, Cali Casona, Cartago, Tuluá, Quibdó, Istmina, Riosucio, Anserma, Manizales, Armenia, Popayán Norte, El Bagre y Cúcuta Centro.

La entidad informó que continúa con las inspecciones técnicas de las ocho oficinas restantes y, cuando sea necesario, busca espacios alternativos para garantizar la prestación del servicio.

Paralelamente, Bancamía avanza en la implementación de alivios financieros para los microempresarios afectados por la emergencia. Las medidas contemplan periodos de gracia y otras alternativas para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y darles tiempo para recuperar sus actividades productivas.

Para identificar a los clientes que requieren apoyo, el banco habilitó un formulario en su página web, redes sociales y canales digitales, mediante el cual pueden reportar el impacto sufrido en sus activos o negocios.

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Además, más de 7.800 clientes de las zonas afectadas cuentan con coberturas de seguros frente a daños en sus negocios. Bancamía y su aseguradora aliada acompañan a los beneficiarios en el proceso para acceder a estas protecciones.

La entidad también mantiene alternativas para los titulares de CDTs y continúa prestando servicios mediante Banca Móvil, Oficina Virtual, WhatsApp, Línea Mía y su red de corresponsales a nivel nacional.