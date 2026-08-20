El dólar es una moneda fundamental en Colombia, dado que rige el comercio internacional, fija el valor de materias primas clave como el petróleo y afecta de manera directa el costo de vida de los ciudadanos. Por ello, muchos lo ven como una divisa atractiva para invertir.

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Si usted desea invertir en dólares desde Colombia, tiene varias alternativas. Puede usar cuentas globales digitales, fondos de inversión o brokers internacionales. Estas opciones permiten cambiar pesos a una tasa competitiva, proteger sus ahorros de la devaluación local y generar rentabilidad sin necesidad de acumular efectivo físico.

Para invertir en dólares, se pueden usar cuentas globales digitales, fondos de inversión o 'brokers' internacionales. Foto: NurPhoto via AFP

Sin embargo, los más tradicionales prefieren justamente eso, tener el efectivo físico, para resguardar su dinero de manera tangible. Para ello existen las casas de cambio, que permiten realizar esta operación sin tantos trámites ni documentos. Aquí le contamos cómo ha sido la fluctuación de la divisa.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 20 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.080,00 y de venta de $ 3.215,59.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3.108 3.223 115 Cali 3.200 3.350 150 Cúcuta 3.100 3.175 75 Medellín 3.057 3.205 148

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

La cotización del dólar también se refleja en las casas de cambio. Conozca las tasas que manejan para quienes compran o venden la divisa. Foto: Universal Images Group via Getty

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles, 19 de agosto de 2026 3.080 3.215,59 3.098,79 Martes, 18 de agosto de 2026 3.139,41 3.262,35 3.128,65 Lunes, 17 de agosto de 2026 3.173,82 3.292,35 3.128,65 Domingo, 16 de agosto de 2026 3.175 3.292,35 3.128,65 Sábado, 15 de agosto de 2026 3.179,12 3.295,88 3.128,65 Viernes, 14 de agosto de 2026 3.180,59 3.299,12 3.127,51 Jueves, 13 de agosto de 2026 3.183,24 3.306,47 3.123,28

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te compran Te venden Spread Amerikan Cash 3.070 3.190 120 Cambios Kapital 3.100 3.190 90 Latin Cambios 3.130 3.250 120 Smart Exchange 3.130 3.260 130

Antes de realizar cualquier transacción, es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

En el panorama actual, es necesario evaluar si se requiere comprar o vender dólares. Foto: Banco Unión

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.