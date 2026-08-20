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Precio del dólar en las casas de cambio: así se mueve este 20 de agosto

El dólar tiene diferentes cotizaciones en las casas de cambio este jueves. Conozca los precios de compra y venta de la divisa.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 6:57 a. m.
Las casas de cambio ya definieron sus tasas para el dólar durante la jornada.
Las casas de cambio ya definieron sus tasas para el dólar durante la jornada. Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda fundamental en Colombia, dado que rige el comercio internacional, fija el valor de materias primas clave como el petróleo y afecta de manera directa el costo de vida de los ciudadanos. Por ello, muchos lo ven como una divisa atractiva para invertir.

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Si usted desea invertir en dólares desde Colombia, tiene varias alternativas. Puede usar cuentas globales digitales, fondos de inversión o brokers internacionales. Estas opciones permiten cambiar pesos a una tasa competitiva, proteger sus ahorros de la devaluación local y generar rentabilidad sin necesidad de acumular efectivo físico.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Para invertir en dólares, se pueden usar cuentas globales digitales, fondos de inversión o 'brokers' internacionales. Foto: NurPhoto via AFP

Sin embargo, los más tradicionales prefieren justamente eso, tener el efectivo físico, para resguardar su dinero de manera tangible. Para ello existen las casas de cambio, que permiten realizar esta operación sin tantos trámites ni documentos. Aquí le contamos cómo ha sido la fluctuación de la divisa.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 20 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.080,00 y de venta de $ 3.215,59.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3.1083.223115
Cali3.2003.350150
Cúcuta3.1003.17575
Medellín3.0573.205148

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
La cotización del dólar también se refleja en las casas de cambio. Conozca las tasas que manejan para quienes compran o venden la divisa. Foto: Universal Images Group via Getty
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Miércoles, 19 de agosto de 20263.0803.215,593.098,79
Martes, 18 de agosto de 20263.139,413.262,353.128,65
Lunes, 17 de agosto de 20263.173,823.292,353.128,65
Domingo, 16 de agosto de 20263.1753.292,353.128,65
Sábado, 15 de agosto de 20263.179,123.295,883.128,65
Viernes, 14 de agosto de 20263.180,593.299,123.127,51
Jueves, 13 de agosto de 20263.183,243.306,473.123,28

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe compranTe vendenSpread
Amerikan Cash3.0703.190120
Cambios Kapital3.1003.19090
Latin Cambios3.1303.250120
Smart Exchange3.1303.260130

Antes de realizar cualquier transacción, es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

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En el panorama actual, es necesario evaluar si se requiere comprar o vender dólares. Foto: Banco Unión

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.