Proyecto de ley para la competitividad, de MinComercio, busca eliminar cuellos de botella a personas y empresas. Lea la letra menuda

Busca simplificar trámites sin quitar barreras de control. Tiene 79 y fue radicado por el Ministerio de Comercio para que inicie trámite en el Congreso de la República.

Según la exposición de motivos, “el proyecto de ley tiene por objeto reducir cargas administrativas innecesarias o desproporcionadas y simplificar la relación de las personas y las empresas con el Estado en orden al fomento de la competitividad”.

La iniciativa se concentra en problemas concretos de trámite que generan cuellos de botella: información que se solicita varias veces, documentos que el propio Estado puede consultar, procedimientos que se adelantan de forma secuencial sin necesidad, requerimientos sucesivos, controles que no diferencian suficientemente el nivel de riesgo y sistemas públicos que todavía operan como compartimentos separados.

*Noticia en desarrollo…