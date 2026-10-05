“No podemos seguir subsidiando actividades que no sean eficientes”: minAgricultura

Desde su llegada al cargo de ministro de Agricultura, las declaraciones de Indalecio Dangond han sido contundentes, pero también han generado polémica.

Durante el fin de semana se generó una controversia luego de que afirmara que el arroz ya no era negocio, declaración que posteriormente el funcionario salió a precisar, al señalar que se refería a la región de La Guajira.

Como una ampliación de su postura en relación con ese cultivo, en las últimas horas volvió a pronunciarse y sustentó con cifras su mensaje, según el cual “no podemos seguir subsidiando actividades que no sean eficientes”.

El ministro argumentó que no encuentra coherencia en el hecho de que, en los últimos 12 años, “al sector arrocero se le hayan destinado más de 120 millones de dólares provenientes de las subastas de importación de arroz y más de 200.000 millones de pesos a través de la cuota parafiscal, y que, pese a estos recursos, se mantengan bajos niveles de rendimiento”.

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Dangond dijo que los costos de producción son elevados y que más del 70 % del área cultivada en el país utiliza semilla no certificada.

En ese sentido, el gremio de productores arroceros, Fedearroz, ha manifestado en varias ocasiones que, como institución, es uno de los que más campañas realiza para promover el uso de semillas certificadas entre los agricultores.

Habrá correctivos

En el pronunciamiento de Dangond, el ministro habló de correctivos. Incluso, mencionó que se establecerán los que sean necesarios, con el fin de apoyar efectivamente a los productores del campo.

En ese contexto, el jefe de la cartera de Agricultura manifestó también que “no podemos seguir subsidiando actividades o negocios que no sean eficientes o que se desarrollen en condiciones o territorios donde no resulten viables desde el punto de vista productivo”.

Arroz Foto: Alfonso Reina

Información sobre el fenómeno de El Niño

En la coyuntura de un fenómeno de El Niño, Dangond indicó que es determinante que se haga un manejo adecuado y responsable de la información relacionada con los pronósticos del clima.

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De esa manera, enfatizó que “no permitiremos que algunos gremios de la producción agropecuaria satanicen el fenómeno de El Niño o utilicen sus posibles efectos para favorecer intereses particulares”.

En su pronunciamiento, recordó que esa cartera, junto con otras entidades del Gobierno relacionadas con el tema, ya trabaja en las acciones frente al fenómeno climático para “sacar adelante al sector arrocero, mejorar sus niveles de productividad y competitividad y garantizar que continúe siendo una actividad rentable y sostenible para los productores y para el país”, concluyó.