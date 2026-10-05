Avianca lanza plan operativo por semana de receso escolar

La semana de receso en Colombia, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una temporada alta para el transporte aéreo.

De hecho, Avianca lo describe como uno de los periodos de mayor movilidad del año y, a propósito de ello, activa un plan operativo para aumentar la oferta a los usuarios de vuelos e itinerarios durante estos días: del 5 al 12 de octubre.

En ese sentido, en esas fechas, la aerolínea contará con más 4.600 vuelos y ofrecerá más de 800.000 asientos, a través de su red de más de 160 rutas, 80 destinos en América y Europa, permitiendo a sus clientes volar a más de 25 países en ambas regiones.

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David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, explicó las razones de la decisión de implementar el plan mencionado: “durante esta temporada, queremos que cada viajero pueda elegir cómo vivir su experiencia con Avianca, de acuerdo con sus preferencias y necesidades. Desde diferentes opciones de tarifas, equipaje y selección de asiento, hasta alternativas como Business Class Américas e INSIGNIA by Avianca para quienes viajan a Europa y Nueva York, contamos con opciones para que cada cliente pueda elegir la experiencia que mejor se adapte a su viaje”.

La oferta está en ciudades como Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Medellín, Riohacha, Popayán y Leticia; mientras que internacionalmente, las alternativas son Ciudad de México, Cancún, Madrid, Buenos Aires, Asunción, San Juan, Nueva York, Lima y Santiago de Chile.

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La semana de receso escolar fue creada en 2007. Surgió de un decreto expedido en el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la ministra de educación era Cecilia María Vélez.

Originalmente era para proporcionar un receso en las actividades académicas y terminó siendo un promotor del turismo.

Inclusive, recientemente, el partido Centro Democrático propuso que los colombianos salieran a vacacionar, eligiendo destinos afectados por el terremoto, para apoyar la actividad económica en esas poblaciones que resultaron damnificadas.