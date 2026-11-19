Desde este jueves, Anthropic ya cotiza en el Nasdaq, luego de fijar el precio de su oferta pública inicial en 83 dólares por acción, lo que valora al gigante de la inteligencia artificial en 1,5 billones de dólares y supera a SpaceX como la mayor OPI registrada.

¿La mayor salida a bolsa de la historia? Mañana debuta Anthropic en Wall Street y amenaza el récord de SpaceX

El precio, superior al previsto, refleja el entusiasmo generalizado de los inversores por las acciones de IA, incluso cuando el mercado se enfrenta a la incertidumbre derivada de la salida del CEO de Nvidia y a la preocupación por una burbuja en el sector de la IA. Sin embargo, la prueba de fuego será el desempeño de Anthropic en la Bolsa.

Anthropic anunció que la oferta consta de 980 millones de acciones, de las cuales aproximadamente 956 millones fueron vendidas por la compañía y el resto por los accionistas. Los ingresos totales, que ascienden a 81 mil millones de dólares, sitúan la salida a Bolsa de Anthropic por delante de la de SpaceX, que recaudó alrededor de 75 mil millones de dólares en junio.

Sin embargo, SpaceX tiene una valoración superior, de aproximadamente 1,9 billones de dólares al cierre del miércoles. El fabricante de la herramienta de IA Claude, con sede en San Francisco, tiene previsto su debut en Wall Street poco después de la apertura del mercado bursátil bajo el símbolo ANT. La compañía había fijado previamente un rango de precios de entre 70 y 78 dólares por acción.

Anthropic decidió seguir adelante con la salida a Bolsa a pesar de la inquietud de algunos inversores por la volatilidad del mercado, una posible represión regulatoria por parte de un Congreso liderado por los demócratas el próximo año y el creciente sentimiento anti-IA entre el público.

Esto le costaría volverse accionista de SpaceX; la empresa saldrá a bolsa para reunir 75.000 millones de dólares

A esto se suma la espectacular caída en desgracia de uno de los mayores defensores de la industria, el exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, por sus relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con una supuesta espía china.

“Hay un gran interés por esta importante salida a bolsa de IA, Anthropic, y es un gran triunfo para el sector tecnológico después de un período de gran incertidumbre con Nvidia. El precio refleja una fuerte demanda entre los inversores”, dijo Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co.

La empresa rival, OpenAI, no tiene previsto salir a Bolsa hasta el año que viene.

*Con información de AP.