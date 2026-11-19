Una franquicia de KFC en Estados Unidos se declaró en bancarrota, luego de enfrentar varios problemas financieros que comprometieron la continuidad de sus operaciones.

La empresa tiene a su cargo 84 restaurantes y registra deudas que podrían alcanzar los 500 millones de dólares.

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La compañía involucrada es Tasty Chick’n LLC, con sede en Plano, Texas, que opera 75 restaurantes de KFC y otros nueve establecimientos que comparten las marcas KFC y Taco Bell.

KFC es una de las marcas que se verían afectadas por la quiebra de la franquicia. Foto: Prensa KFC

Según se conoció, la empresa presentó una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense, un procedimiento que permite a las compañías reorganizar sus finanzas y buscar alternativas para pagar sus deudas sin tener que suspender inmediatamente sus actividades.

Entre las razones que llevaron a esta situación se encuentran la caída de las ventas y el aumento de los costos de operación. La franquicia también tuvo que asumir mayores gastos por concepto de alimentos, salarios, arrendamientos y remodelaciones de sus establecimientos.

Las cifras reflejan las dificultades que atraviesa el negocio. Durante 2024, sus ventas disminuyeron un 11,4 %, mientras que en 2025 registraron una caída adicional del 1,4 %. Para 2026, la reducción habría continuado, con un descenso del 2,8 %.

A las dificultades comerciales se suma una deuda cercana a los 73 millones de dólares y pasivos que se ubicarían entre los 100 y los 500 millones de dólares.

Taco Bell es otra de las cadenas afectadas con la declaración de quiebra. Foto: AP Photo/Paul Sancya

¿Qué pasará con los restaurantes de KFC?

Con la solicitud de bancarrota, la compañía busca reorganizar sus obligaciones y conseguir financiación de hasta 20 millones de dólares para mantener sus operaciones.

Además, contempla la posibilidad de vender los 84 restaurantes, una alternativa que permitiría atraer nuevos inversionistas y evitar el cierre de todos los establecimientos.

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Los locales están distribuidos en 10 estados del país. Florida es el territorio con mayor presencia de esta franquicia, con 23 restaurantes, seguido de Tennessee, donde opera otros 22 puntos de venta.

El proceso también mantiene en incertidumbre a cerca de 1.646 trabajadores que hacen parte de la compañía, pues el futuro de sus empleos dependerá de las decisiones que se tomen sobre la reorganización o eventual venta de los establecimientos.