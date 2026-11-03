KFC cierra todos sus restaurantes en este país y deja en incertidumbre a sus clientes: ¿qué pasó?

La cadena estadounidense Kentucky Fried Chicken (KFC) anunció el cierre de todos sus restaurantes en Puerto Rico, una decisión que marca una pausa en la presencia de la reconocida marca en el territorio y que está relacionada con la finalización de su acuerdo comercial con Encanto Restaurants, empresa encargada de administrar sus establecimientos en la isla.

KFC buscará un nuevo socio comercial para volver a operar. Foto: Getty Images

El anuncio se conoció el lunes 2 de noviembre de 2026, cuando la compañía informó que había decidido poner fin a su relación con el operador local.

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Según explicó KFC, la determinación se tomó debido a que Encanto Restaurants ya no estaba en condiciones de mantener la operación de los restaurantes conforme a los parámetros de calidad establecidos por la marca.

Pese al cierre de los puntos de venta, la compañía aclaró que no contempla abandonar definitivamente el mercado puertorriqueño. Por el contrario, inició la búsqueda de un nuevo socio comercial que pueda hacerse cargo de los establecimientos y facilitar el regreso de sus servicios.

¿Cuándo volverían a abrir los restaurantes de KFC?

Una de las principales dudas de los consumidores tiene que ver con el tiempo que permanecerán cerrados los establecimientos. Hasta el momento, KFC no ha comunicado un calendario para reanudar sus actividades ni ha identificado al posible nuevo operador de la franquicia.

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Por esta razón, el regreso de la cadena dependerá del avance de las negociaciones y de la selección de una compañía que pueda asumir la administración de los restaurantes bajo las condiciones exigidas por la multinacional.

KFC entregó detalles del cierre de los locales. Foto: AP

La marca también expresó su agradecimiento a los consumidores de Puerto Rico, donde ha tenido presencia durante varias décadas, y reconoció el respaldo que ha recibido de sus clientes a lo largo de los años.

La decisión de KFC está directamente relacionada con el fin de su vínculo empresarial con Encanto Restaurants, compañía que tenía bajo su responsabilidad la operación de los establecimientos de la cadena en Puerto Rico.