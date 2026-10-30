Nutresa concreta la compra de La Universal en Ecuador y expande su negocio en la región

Grupo Nutresa anunció el cierre definitivo de la adquisición de la compañía ecuatoriana La Universal tras recibir la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes. Con esta operación, La Universal se integra al negocio de chocolates del conglomerado colombiano.

A septiembre, Grupo Nutresa tuvo ingresos por $15,4 billones, y el ebitda creció 21,6 %

Aunque el grupo ya comercializaba diversos productos en el país vecino, la compra le otorga una base industrial y comercial propia en ese territorio. Entre las marcas emblemáticas que se incorporan al portafolio de la organización, presidida por Jaime Gilinski, destacan Manicho y Cocoa La Universal.

Fundada en Guayaquil en 1889, La Universal cuenta con 137 años de trayectoria en la industria. Su integración con la Compañía Nacional de Chocolates consolida una tradición combinada de 243 años de experiencia en el sector.

Fundada en Guayaquil en 1889, La Universal cuenta con 137 años de trayectoria en la industria. Foto: API - La Universal

“La integración de La Universal a nuestro negocio de chocolates abre un nuevo capítulo en la expansión internacional de Grupo Nutresa. Creemos en el Ecuador, en su gente, en su tradición productiva y en lo que es capaz de construir”, afirmó Jaime Gilinski. El directivo ratificó, además, la intención de ejecutar inversiones para fortalecer las marcas en el mercado local y proyectarlas hacia otros mercados donde opera la multinacional.

Por su parte, el presidente del Negocio de Chocolates, Juan Fernando Castañeda, subrayó el valor patrimonial de los activos incorporados y la estrategia comercial con la que se buscará impulsar la expansión de marcas como Manicho y Cocoa La Universal.

“Nos llena de orgullo recibir a una compañía que ha construido marcas icónicas del Ecuador. Hoy se unen 243 años de tradición y experiencia chocolatera: los 106 de la Compañía Nacional de Chocolates y los 137 de La Universal”, señaló Castañeda.

El plan formal de integración se estructurará en los próximos meses; entretanto, el grupo precisó que su prioridad será garantizar la continuidad operativa y mantener la relación con colaboradores, clientes y proveedores locales.