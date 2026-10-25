Abelardo De La Espriella habló sobre el futuro de Presto tras su adquisición por parte de Nutresa

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la adquisición de Presto por parte del Grupo Nutresa y explicó cómo, según su versión, intervino el Gobierno nacional para facilitar la operación. Durante su alocución presidencial, el mandatario señaló que la prioridad fue evitar la pérdida de empleos y permitir que la cadena de restaurantes continúe su actividad.

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De acuerdo con De La Espriella, cerca de 700 trabajadores conservarán sus puestos tras el acuerdo empresarial.

Así se habría gestionado la compra de Presto

El mandatario relató que, al conocer las dificultades que atravesaba la compañía y el riesgo para sus empleados, su administración buscó acercamientos con empresarios interesados en asumir el negocio.

“Cuando el Gobierno nacional conoció la difícil situación que atravesaba Presto, una empresa que está en el corazón de nosotros los colombianos, porque tiene décadas de historia y tradición, actuó”, afirmó De La Espriella durante su intervención.

Según explicó, la gestión se adelantó por medio del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien habría establecido contacto con distintos grupos empresariales. Entre ellos estuvo Nutresa, que finalmente decidió adquirir la marca.

“Desde el Gobierno, lo que hicimos nosotros fue adelantar todas las gestiones necesarias para que esa compra se pudiera hacer en el menor tiempo y facilitamos esta operación en cuestión de horas”, sostuvo el presidente.

El empleo, en el centro del anuncio

De La Espriella aseguró que la adquisición permitirá que Presto mantenga su trayectoria en el mercado colombiano y que cientos de trabajadores no pierdan su fuente de ingresos.

“El resultado, una empresa que hace parte de la historia empresarial de Colombia, podrá continuar su trayectoria y cerca de 700 trabajadores conservarán sus empleos”, manifestó.

Abelardo De La Espriella aseguró que cerca de 700 trabajadores conservarán sus empleos tras la compra de Presto. Foto: Suministrado a SEMANA API

El mandatario también agradeció al Grupo Nutresa por asumir la operación y al ministro de Comercio por las gestiones realizadas. En su discurso, presentó el caso como un ejemplo de colaboración entre el sector público y los empresarios para afrontar las dificultades de las compañías.

“Este caso, queridos compatriotas, demuestra la importancia de la cooperación entre el Estado y el sector privado para proteger el empleo y fortalecer el tejido empresarial colombiano”, expresó.

Gobierno buscará inversionistas para otras empresas

Durante la alocución, De La Espriella anunció que su administración buscará identificar compañías colombianas que atraviesen dificultades y ponerlas en contacto con posibles inversionistas nacionales y extranjeros.

“Vamos a hacer la lista de las empresas en problemas hoy en Colombia para buscarles con el ministro y todo su equipo inversionistas nacionales y extranjeros”, afirmó.

El presidente concluyó que su Gobierno pretende evitar que otras empresas cierren y que se pierdan los empleos y la trayectoria construida durante años.