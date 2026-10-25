Petro reaccionó a escándalo tras denuncia de Deicy Jiménez: “Cuando me enamoro soy fiel”

Luego de que una mujer identificada como Deicy Jiménez denunciara en SEMANA que el expresidente Gustavo Petro le pagó servicios sexuales con contratos y también entregara detalles de una supuesta red de mujeres que estaba al servicio del exmandatario, este se pronunció a través de X.

En un comunicado de dos páginas, el expresidente Petro aseguró que “jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales”.

Andrea Petro compartió mensaje luego de que Deicy Jiménez dijera que su papá le pagó servicios sexuales con contratos

“Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Jamás una persona que haya participado en esos programas públicos podrá decir que yo he hecho algo semejante”, agregó el expresidente en el comunicado.

Al inicio del comunicado, Petro también acusó sin pruebas al Gobierno nacional de supuestamente querer entrometerse en su vida íntima.

“La operación para descubrir mi vida íntima viene del Gobierno de Abelardo De La Espriella y hay dinero de por medio. Cuando se intentó hacer creer, sin una sola prueba, que podría haber niñas travestis involucradas, infundio difundido por el señor Negre, su página de internet y sus bots, se supo casi de inmediato que varias camionetas buscaban niñas travestis en el barrio Santa Fe para pagarles por declaraciones contra mí. Quienes adelantaban esa operación fueron sorprendidos en el acto”, manifestó Petro.

Radican denuncia contra Gustavo Petro por los presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales

A lo largo del comunicado, tratando de desmentir los señalamientos que hizo Jiménez en su contra y quien dijo conoció a Petro en “una página para adultos”, el expresidente también quiso sacar a relucir lo que supuestamente hizo durante su mandato por las mujeres menos favorecidas.

“El principal resultado de mi gobierno fue que las mujeres del estrato uno terminaran siendo el grupo social más beneficiado por mi política social y económica. Las mujeres del estrato uno vieron crecer sus ingresos reales un 41 % durante mi gobierno. Esto no solo contribuyó a reducir la desnutrición infantil, sino también el trabajo sexual obligado”, indicó.

A continuación, la entrevista completa de Deicy Jiménez en SEMANA:

“Cuando me enamoro, soy fiel”

En su extenso comunicado, Petro a su vez aseguró que nunca ha sometido a una mujer. También recalcó que es heterosexual, resaltando que no critica a quienes tienen una orientación sexual distinta.

Supuesta maleta de Petro no pasó por alto en medio de escándalo tras denuncia de Deicy Jiménez: “La forma, el color, las correas”

“En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie. Y cuando he encontrado situaciones de vulnerabilidad social, he buscado ayudar a superarlas. Soy heterosexual, pero no critico a quienes tienen una orientación homosexual o bisexual, ni a quienes practican el poliamor. Han existido presidentes homosexuales y jamás los he criticado por ello. Cuando me enamoro, soy fiel. Y cuando no existe el amor, lo busco, aunque he aprendido que llega cuando tiene que llegar. Jamás he cometido un delito en ninguna relación sexual”, aseveró.

“Cuando era muy joven, visitaba de vez en cuando lugares donde se ejercía el trabajo sexual”

El expresidente también se sinceró en el comunicado de este domingo, 25 de octubre. Recordó que cuando era joven visitó prostíbulos, pero que hace décadas dejó de acudir a estos lugares.

“Cuando era muy joven, visitaba de vez en cuando lugares donde se ejercía el trabajo sexual. Allí experimenté que me parecía sucio pagar por sexo y percibí la tristeza de los hombres y las mujeres que acudían a esos lugares. Por eso, hace décadas dejé de visitarlos. No creo en una sexualidad en la que la otra persona no sea libre. En libertad, todo puede ser posible en la búsqueda del placer, en mi caso, del placer de la otra persona, pero jamás se pueden pisotear los derechos de los demás. En la sexualidad todo debe ser posible, excepto vulnerar los derechos de la otra u otras personas”, señaló Petro.

Al final del comunicado, el exmandatario remarcó que en su sexualidad no está, supuestamente, “el uso del poder”.

“Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar. En mi sexualidad no está el uso del poder, sino la búsqueda del amor y su realización. Cuando en esa búsqueda encuentro vidas destruidas por una sociedad machista, que discrimina económica y socialmente a las mujeres, hago lo que un revolucionario debe hacer: ayudar, entregarse al máximo y transformar la realidad”, concluyó Petro en el comunicado.

Vale destacar que fue Deicy Jiménez quien contactó a SEMANA para entregar dicha denuncia contra Petro que desató una tormenta política en el país, a tal punto que lo han llamado “degenerado”.

Además, Jiménez no cubrió su rostro para contarle al país lo que supuestamente hacía el expresidente Petro y por el contrario le entregó a SEMANA varias pruebas.